Rummenigge przemówił po klęsce Bayernu. "Porażka w najgorszym możliwym momencie"

- Jeśli Bayern ma sobie coś do zarzucenia, to tylko to, że pierwszy mecz był czarny jak smoła. Jeśli trzeźwo przeanalizować te 180 minut, awans Villarrealu nie jest niezasłużony - powiedział Karl-Heinz Rummenigge, były prezes Bayernu Monachium, po niespodziewanym odpadnięciu drużyny z Ligi Mistrzów.

