Anglicy oburzeni zachowaniem Atletico. Media piszą o "chamstwie" Hiszpanów

10 - aż tyle żółtych kartek pokazał sędzia w meczu Atletico Madryt - Manchester City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Aż dziewięć z nich, w tym drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną dla Felipe, Daniel Siebert pokazał w ostatnich 20 minutach spotkania. Ostatnich 10 minutach podstawowego czasu gry i aż 10 minutach doliczonych do drugiej połowy.

Wszystko przez to, co działo się na boisku. A na nim mało było piłki nożnej, a zdecydowanie więcej zapasów, kopnięć i innych zagrań znanych nam bardziej ze sztuk walki. Felipe wyleciał z boiska za chamskie kopnięcie Phila Fodena, Stefan Savić zobaczył żółtą kartkę za pociągnięcie za włosy Jacka Grealisha, a kilku zawodników zostało ukaranych po masowej przepychance. Po meczu doszło do kolejnych starć między zawodnikami w tunelu prowadzącym do szatni.

To właśnie głównie o tym, a nie o ostatecznym sukcesie Pepa Guardioli rozpisują się brytyjskie media. "Co myśleli piłkarze Atletico, kiedy tak wściekali się na wolną grę Manchesteru City? Awantura wywołana przez faul Felipe, który powinien wylecieć z boiska znacznie wcześniej, tylko zabrała im bezcenny czas. Agresywne zachowanie Savicia wobec sfaulowanego Fodena nie spodobało się Ołeksandrowi Zinczence, który ruszył koledze na ratunek. Po kilku sekundach zaczęła się bijatyka. W przepychankach aktywny był były piłkarz Manchesteru City - Savić - który nie tylko przeciągnął Fodena po ziemi, ale też postanowił poczesać włosy Grealisha. Aż nie wiadomo, za co tak naprawdę dostał kartkę" - czytamy w "The Times".

Felipe "pajacem wieczoru". Awantura w końcówce meczu w Atletico - Man City

"Doszło do haniebnych scen"

"Doliczono dwanaście minut i pomimo kilku groźnych sytuacji, City utrzymało swoje miejsce w półfinale. Ostatni gwizdek nie spowodował jednak końca napięcia. W szatni między obiema drużynami doszło do haniebnych scen" - czytamy w "Daily Star".

"Była walka, napięcie i krew. Wszystko zaczęło się w 89. minucie, kiedy Felipe brutalnie sfaulował Fodena, a z wrogością na ból pomocnika zareagował Savić. W przepychance wzięli udział nie tylko piłkarze przebywający na boisku, ale też rezerwowi i sztaby obu drużyn. Przez to mecz został przedłużony o 13 minut, a po jego zakończeniu walka przeniosła się do szatni. Tam najpierw Grealish nazwał Savicia słowem na literę "C", a potem zaczęły się kolejne przepychanki" - relacjonuje "The Guardian".

"Atletico skończyło mecz w osłabieniu przez Felipe, który uwziął się na Fodena. Pierwszą żółtą kartkę zawodnik Atletico mógł zobaczyć za uderzenie w głowę, przez które na głowie Anglika pojawiła się krew. Drugą został ukarany za chamskie kopnięcie w ścięgno Achillesa" - opisuje BBC.

"Atletico zostało skrytykowane za bardzo defensywne ustawienie w Manchesterze. Na swoim stadionie zawodnicy Diego Simeone byli odważniejsi i pokazali swój styl, jakim jest agresywna, czasem brutalna gra" - podsumowuje Sky Sports.

Mecz w Madrycie zakończył się bezbramkowym remisem. Do półfinału Ligi Mistrzów awansował Manchester City, który przed tygodniem wygrał 1:0. W 1/2 rozgrywek zespół Pepa Guardioli zagra z Realem Madryt. W drugim półfinale Liverpool zagra z Villarreal.