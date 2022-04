Hiszpańsko-angielskie półfinały Ligi Mistrzów. Kiedy obejrzeć pierwsze mecze?

Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów bliżej awansu do półfinału rozgrywek był Liverpool oraz Manchester City. Pierwszy zespół pokonał na wyjeździe Benficę Lizbonę 3:1, z kolei drużyna Pepa Guardioli pokonała u siebie Atletico Madryt 1:0.

Liverpool i Manchester City dołączają do grona półfinalistów Ligi Mistrzów

W meczach rewanżowych oba zespoły nie zawiodły i utrzymały wypracowaną przewagę do samego końca. Drużyna Jurgena Kloppa zremisowała z Benficą Lizboną, a w spotkaniu padło aż sześć bramek. W pierwszej połowie zobaczyliśmy zaledwie dwa gole, po jednym dla każdej z drużyn. Jednak druga część spotkania była niezwykle emocjonująca i zacięta. Benfica Lizbona walczyła z całych sił, by doprowadzić do dogrywki. Ostatecznie drużyna Jorge Jesusa musiała uznać wyższość rywali i mimo remisu na Anfield, w dwumeczu zwyciężył Liverpool 6:4.

Piłka meczowa dla Atletico Madryt w 102. minucie. Jak Correa tego nie strzelił?

Po bezbramkowym remisie w drugim spotkaniu ćwierćfinałowym, do kolejnego etapu rozgrywek awansował również Manchester City. Mecz był niezwykle wyrównany i zacięty. Choć częściej przy piłce znajdowali się piłkarze angielskiej drużyny, to jednak ekipa Diego Simeone stworzyła więcej niebezpiecznych sytuacji pod bramką rywala. Atletico Madryt oddało 3 celne strzały na bramkę Moraesa, jednak żaden z nich nie zakończył się golem, co oznaczało, ze do półfinału awansowała drużyna Pepa Guradioli. Manchester City pokonał w dwumeczu hiszpański zespół 1:0.

Liverpool i Manchester City dołączyli do Realu Madryt oraz Villarrealu, którzy dzień wcześniej zapewnili sobie miejsce w kolejnym etapie rozgrywek. W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym Real Madryt przegrał z Chelsea 2:3, jednak przewaga z pierwszego meczu pozwoliła awansować Hiszpanom. W dwumeczu Real Madryt zwyciężył 5:4. Z kolei drugim półfinalistą Ligi Mistrzów jest Villarreal. Drużyna Unai Emery'ego sensacyjnie wyeliminowała Bayern Monachium, remisując na Allianz Arenie 1:1 i w dwumeczu wygrywając 2:1.

Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się już za 27 kwietnia. O finał Ligi Mistrzów zawalczą Real Madryt z Manchesterem City oraz Villarreal z Liverpoolem.