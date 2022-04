Felipe "pajacem wieczoru". Awantura w końcówce meczu w Atletico - Man City

Manchester City awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę wygrał 1:0 w pierwszym meczu po bramce Kevina De Bruyne, natomiast rewanż zakończył się bezbramkowym remisem. Tym samym lider Premier League będzie walczył o awans do finału z Realem Madryt, który we wtorek wyeliminował Chelsea. W końcówce meczu pomiędzy Atletico Madryt a Manchesterem City doszło do przepychanek pomiędzy zawodnikami obu zespołów.

Ogromne zamieszanie w końcówce ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Felipe wyleciał z boiska

W 89. minucie doszło do starcia pomiędzy Felipe a Philem Fodenem. Anglik wyprowadzał kontrę Manchesteru City i został sfaulowany przez Brazylijczyka blisko linii bocznej. Stefan Savić wiedział, że Atletico Madryt nie ma zbyt wiele czasu na strzelenie bramki dającej dogrywkę, więc chciał szybko pomóc mu wstać. Reakcja obrońcy była tylko punktem zapalnym do przepychanek między zawodnikami, co spokojnie obserwował sędzia Daniel Siebert.

Nathan Ake i Stefan Savić zostali ukarani żółtymi kartkami za całe zamieszanie, natomiast Felipe otrzymał drugą żółtą kartkę, przez co musiał przedwcześnie opuścić boisko. Brazylijczyk nie był w stanie pogodzić się z decyzją sędziego i długo się buntował. Ostatecznie Koke odprowadził Felipe do strefy bocznej. Eksperci również byli zniesmaczeni takim zachowaniem brazylijskiego obrońcy. "Atletico MMAdryt", "Felipe wygrał tytuł pajaca wieczoru", "No wybitne IQ" - to część opinii pojawiających się na Twitterze.

Znamy już wszystkich półfinalistów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Manchester City będzie rywalizował z Realem Madryt, natomiast Liverpool czeka dwumecz z Villarrealem. Atletico Madryt z kolei pozostała rywalizacja o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów w rozgrywkach Primera Division. Zespół prowadzony przez Diego Simeone obecnie zajmuje czwarte miejsce z 57 punktami i ma punkt przewagi nad Realem Betis.