Guardiola o odejściu kapitana dowiedział się od dziennikarza. "Porozmawiam z nim"

Fernandinho dołączył do Manchesteru City w 2013 roku z Szachtara Donieck. Przez wiele lat był jednym z podstawowych piłkarzy zespołu, pełni też rolę kapitana, jednak w tym sezonie nie otrzymuje zbyt wielu szans. Brazylijczyk pojawił się w 13 meczach Premier League, pięciu w Lidze Mistrzów, trzech w FA Cup i raz w EFL Cup. W większości przypadków były to jednak wejścia z ławki rezerwowych. Jego aktualny kontrakt wygasa z końcem bieżącego sezonu i nic nie wskazuje na to, aby przedłużył umowę z klubem.

Fernandinho odejdzie z Manchesteru City po tym sezonie? "Nie wiedziałem o tym"

W środę Manchester City zagra rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Poprzednie starciu zakończyło się wygraną Anglików 1:0. Fernandinho wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej, na której zapytano go o jego przyszłość i ewentualną możliwość przedłużenia aktualnego kontraktu. Odpowiedź była jednoznaczna. - Nie. Chcę grać regularnie. Wrócę do Brazylii. Podjąłem decyzję z moją rodziną, ona jest dla mnie najważnijesza - powiedział Fernandinho.

Wtedy dziennikarze zwrócili się z podobnym pytaniem do trenera zespołu, Pepa Guardioli. Ten był jednak wyraźnie zaskoczony decyzją pomocnika. - Odejście Fernandinho, przepraszam? Oh, nie wiedziałem o tym. Właśnie przekazałeś mi wiadomość. Nie słyszałem o tym, ale zobaczymy co się wydarzy. Nie jestem w stanie tego przewidzieć teraz. Jest bardzo ważny. Porozmawiam z nim - powiedział Hiszpan.

Mimo iż Guardiola nie korzysta już z możliwości Fernandinho tak często, wciąż uważa go za bardzo ważny element Manchesteru City. - Rola, jaką odgrywa w tym sezonie... lubię ludzi, którzy wiedzą, jak pracować w cieniu. Wiem, co zrobił. Pracuje za kulisami z korzyścią dla zespołu. Był tutaj, gdy przychodziłem do klubu. Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, John Stones i kilku innych piłkarzy. Znamy go dobrze, od pierwszego dnia - dodał szkoleniowiec.

Kilka godzin później Fernandinho odniósł się do swoich słów na Twitterze. "Byłem w stu procentach szczery i odpowiedziałem na to pytanie spontanicznie. Ale każdy, kto mnie zna, wie też, że moja największa szczerość jest z Manchesterem City i moimi obowiązkami jako kapitana drużyny. Skupiam się na zdobyciu wszystkich tytułów, o które gramy, a o mojej przyszłości będę mówić dopiero pod koniec sezonu" - czytamy.