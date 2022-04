Kroos się wściekł, gdy Ancelotti go zdjął. "Ku..a. Przecież grałem bardzo dobrze"

Co to było za szalone spotkanie. Przed wtorkowym starciem Chelsea czekało niezwykle trudne zadanie, bo w Londynie przegrała 1:3. Ale choć piłkarze Thomasa Tuchela znakomicie grali w rewanżu, po 75 minutach prowadzili 3:0, to ostatecznie stracili dwa gole i odpadli po dogrywce. Carlo Ancelotti był chwalony za zmiany. W 78. minucie zastąpił Casemiro napastnikiem - Rodrygo, a ten 120 sekund później trafił do siatki. Z dobrej strony pokazał się też Eduardo Camavinga, który zastąpił Toniego Kroosa. I tu na moment się zatrzymamy.

Była 73. minuta, gdy włoski szkoleniowiec zasygnalizował zmianę Niemca na Francuza. Do tego czasu Kroos zanotował 50 celnych podań na 55 prób, a do tego wygrał większość pojedynków (6/10), więc niezbyt chętnie opuścił murawę. - Ku..a mać! Przecież grałem bardzo dobrze - rzucił pod nosem Kroos, ale jak na mistrza świata przystało zachował klasę, schował dumę do kieszeni i przybił piątkę Ancelottiemu.

Znając charakter Włocha, nie powinien mieć większej urazy do Niemca, bo Ancelotti unika konfliktów w drużynie.

Kroos w drodze po piąty tytuł Ligi Mistrzów

Ostatecznie Real Madryt przegrał po dogrywce z Chelsea 2:3, ale w dwumeczu zwyciężył 5:4 i to "Królewscy" zameldowali się w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z Manchesterem City lub Atletico Madryt (w pierwszym meczu było 1:0 dla City).

Kroos ma 32 lata a w Realu gra od 2014 roku, gdy Bayern sprzedał go za zaledwie 25 milionów euro. Zaledwie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że z Realem wygrał już trzy tytuły Ligi Mistrzów i dwa mistrzostwa Hiszpanii.

Wcześniej Kroos wygrał Ligę Mistrzów w barwach Bayernu w sezonie 2012/13.