Na boisku wrzało na linii Albiol - Lewandowski. A po meczu? Klasa

Villarreal niespodziewanie zremisował na wyjeździe 1:1 z Bayernem Monachium i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Raul Albiol był bohaterem Villarrealu. 36-letni, niezwykle doświadczony środkowy obrońca, przez niemal całe spotkanie odcinał Roberta Lewandowskiego od podań, za co zasłużenie otrzymał statuetkę piłkarza meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Arabia Saudyjska w teorii najłatwiejszym rywalem Polaków. Ale wcale nie będzie łatwym

Gol Lewandowskiego, a później porażająca cisza. Wielki Villarreal wyrzuca Bayern z LM

Albiol bohaterem Villarrealu

- To niesamowite. Kosztowało nas to bardzo dużo pracy. Wiele wycierpieliśmy w tych dwóch meczach, a awans do półfinału jest czymś wspaniałym dla takiego klubu, jak Villarreal - komentował na gorąco po końcowym gwizdku Albiol.

Znakomita gra na przestrzeni całego spotkania sprawiła, że Albiol mógł się cieszyć z nagrody MVP. Co ciekawe, pomimo 36 lat i 69 występów w Lidze Mistrzów, zdarzyło mu się to po raz pierwszy. - W wieku 36 lat zdobyłem pierwszy tytuł MVP. Oznacza to, że zawsze jest czas na osiąganie swoich celów - podsumował Hiszpan.

Albiol docenia Lewandowskiego

Defensywa Villarrealu w starciu na Allianz Arena miała mnóstwo pracy. Bayern Monachium oddał łącznie aż 23 strzały, z czego tylko cztery celne, co w dużym stopniu jest zasługą Albiola. 36-latek był liderem obrony i to między innymi dzięki niemu Bawarczycy tylko raz pokonali Geronimo Rulliego.

- To było bardzo długie i trudne 90 minut. Chcieliśmy uniknąć dogrywki. Musiałem mierzyć się z najgroźniejszym piłkarzem Bayernu - Lewandowskim. I choć rywale mieli sporo okazji, zdaliśmy egzamin. Widzimy, że jesteśmy zdolni do walki z najlepszymi, a zespoły przeciwko nam cierpią. Nasza drużyna dobrze wie, jak grać z takimi rywalami - ocenił Albiol.

Robert Lewandowski złamał mur Villarrealu w 1/4 Ligi Mistrzów [WIDEO]

Doświadczony obrońca Villarrealu w pozytywnych słowach wypowiedział się też o Robercie Lewandowskim, autorze jedynej bramki dla Bayernu. - Lewandowski? Jeden z najlepszych w Europie. To najwyższy poziom. W starciu z takimi piłkarzami trzeba być uważnym przez cały mecz. Wystarczyło mu niewiele miejsca, aby strzelił nam gola - podsumował 36-latek.