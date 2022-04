Szymon Marciniak podjął kluczową decyzję o nieuznaniu gola Chelsea [WIDEO]

W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów, Real Madryt wygrał z Chelsea 3:1. Bohaterem spotkania był Karim Benzema, który trafił do bramki ekipy Thomasa Tuchela aż trzy razy. Z kolei Chelsea nie wykorzystała atutu własnego boiska i uległa gościom. Przed meczem rewanżowym angielska drużyna miała pracę domową do odrobienia. Trener londyńskiego zespołu przyznawał, że ciężko będzie pokonać Real Madryt, jeśli Chelsea ponownie zaprezentuje taki poziom gry, jak na Stamford Bridge.

Chelsea strzeliła gola na 3:0, po czym Szymon Marciniak anulował bramkę

Jednak we wtorkowy wieczór na Santiago Bernabeu role się odwróciły. Goście nie złożyli broni i postanowili zawalczyć o półfinał Ligi Mistrzów. Pierwszy gol padł już w 15. minucie spotkania. Celnym strzałem popisał się Mason Mount. W 51. minucie gola uprawniającego do dogrywki dał angielskiej drużynie Antonio Ruediger, który po rzucie rożnym sprytnie pokonał w bramce Thibaut Courtois.

W 63. minucie Marcos Alonso wpadł w pole karne i oddał strzał po ziemi, jednak piłka odbiła się od blokującego uderzenie prawego obrońcy Realu Madryt, Daniego Carvajala. W efekcie piłka musnęła rękę zawodnika Chelsea, który za chwilę pokonał Thibauta Courtoisa. Angielski zespół tylko przez chwilę cieszył się z trzeciego trafienia, dającego na tamten moment awans do półfinału Ligi Mistrzów. Po konsultacji VAR sędzia Szymon Marciniak odgwizdał zagranie ręką.

Chelsea odpadła z Ligi Mistrzów. Real Madryt awansował po golu Karima Benzemy

Gdy w 75. minucie Timo Werner trafił na 0:3 dla Chelsea, wydawało się, że obrońcy Pucharu Europy zaliczą wspaniałą remontadę i awansują do półfinału Ligi Mistrzów. Jednak Realu Madryt nigdy nie należy skreślać. Gol Rodrygo w 80. minucie dał gospodarzom dogrywkę, a w niej decydujący cios zadał niezawodny Karim Benzema. Real przegrał 2:3, ale w dwumeczu zwyciężył 5:4 i to on zagra w półfinale ze zwycięzcą pary Manchester City - Atletico Madryt (1:0 w pierwszym meczu).