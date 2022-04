Rio Ferdinand wybrał, kto jest najlepszy na świecie. Benzema czy Lewandowski? Wprost

W ostatnim notowaniu "Złotej Piłki" triumfował Leo Messi, a Karim Benzema zajął czwarte miejsce, za Jorginho i Robertem Lewandowskim. - Byłem blisko. Może w tym roku się uda? Teraz mam bardzo dobry sezon. "Złota Piłka" to motywacja, ale nie tylko osobista. Włączam w to zespół, bo jeśli uda mi się go poprowadzić do trofeów, nieuchronnie pojawią się też indywidualne nagrody - stwierdził Benzema w rozmowie z "L'Equipe". I przeszedł od słów do czynów.

La Liga nie ma większego bohatera niż Francuz, który po 30 kolejkach ma na koncie 24 bramki i 11 asyst. Ale prawdziwe bomby odpalił dopiero w Lidze Mistrzów. Najpierw jego hat-trick wyeliminował PSG, a teraz rozbił Chelsea 3:1.

Dwa hat-tricki z rzędu w Lidze Mistrzów? Do tej pory tylko trzech piłkarzy może się pochwalić takim osiągnięciem. Byli to: Luiz Adriano w 2014 roku, Leo Messi w 2016 i rok później Cristiano Ronaldo. Coraz więcej pojawia się głosów, że Francuz staje się głównym faworytem do zgarnięcia Złotej Piłki w 2022 roku.

- Benzema? Nie mam wątpliwości, że jest w połowie drogi, by jego nazwisko umieścić na statuetce Złotej Piłki - mówił po meczu Rio Ferdinand, jeden z najlepszych obrońców w historii angielskiej piłki.

I dodał: - Benzema jest talizmanem i liderem Realu. Gdy nadarzyła się okazja, to wyszedł z cienia Cristiano Ronaldo. Przejął kontrolę nad zespołem. Możemy mówić o Lewandowskim, fantastycznym napastniku. Możemy mówić, że Harry Kane wrócił do wysokiej formy, ale Benzema obecnie wskoczył na zupełnie inny poziom. To najlepszy napastnik świata - stwierdził były gracz Manchesteru United.

Benzema ściga Lewandowskiego

Wśród aktywnie grających piłkarzy najskuteczniejszym strzelcem wszech czasów Ligi Mistrzów pozostaje Cristiano Ronaldo, który do tej pory zgromadził 140 bramek. Drugie miejsce na podium zajmuje Lionel Messi z 125 golami na swoim koncie. Dorobku bramkowego nie udało się poprawić Lewandowskiemu (85 trafień), natomiast do trzeciego w klasyfikacji reprezentanta Polski zdecydowanie zbliżył się Benzema. Francuz traci do napastnika Bayernu Monachium zaledwie trzy trafienia.

Liga Mistrzów. Najlepsi strzelcy wszech czasów: