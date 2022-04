Benzema goni Lewandowskiego w klasyfikacji wszech czasów Ligi Mistrzów. Ależ pościg

Za nami kolejne starcia fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W środę Real Madryt pewnie wygrał z Chelsea 3:1, a Villarreal niespodziewanie triumfował nad Bayernem Monachium 1:0. Na boiskach mogliśmy przy okazji obserwować zmagania atakujących znajdujących się na szczycie wszechczasów tabeli strzelców Ligi Mistrzów – Roberta Lewandowskiego oraz Karima Benzemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Koncert Karima Benzemy! Napastnik Realu zbliżył się do Roberta Lewandowskiego w tabeli wszechczasów

Ze znakomitej strony pokazał się francuski napastnik. Benzema był bardzo skuteczny i finalnie zdobył trzy bramki. Zawodnik Realu Madryt w pierwszej połowie dwukrotnie trafiał do siatki po efektownych uderzaniach głową, natomiast po przerwie pewnie wykorzystał błąd golkipera Chelsea - Edouarda Mendy’ego i strzałem do pustej bramki dopełnił formalności.

Katastrofalny błąd bramkarza Chelsea. Co on sobie myślał? [WIDEO]

Francuz zdobył hattricka w drugim meczu Ligi Mistrzów z rzędu. Jak wyliczyli statystycy portalu Opta, do tej pory Cristiano Ronaldo (2017), Lionel Messi (2016) oraz Luiz Adriano (2014) mogli pochwalić się podobną skutecznością.

O wiele mniej szans na strzelenie kolejnych miał Lewandowski. Bayern nie potrafił zdominować Villarrealu, który bardzo dobrze organizował swoją grę. Finalnie drużna z Monachium nie zdołała poważniej zagrozić bramce rywali i musiała uznać wyższość rywala.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Koszmarne zachowanie obronców Bayernu. Tak Villarreal strzelił gola [WIDEO]

Wśród aktywnie grających piłkarzy najskuteczniejszym strzelcem wszechczasów Ligi Mistrzów pozostaje Cristiano Ronaldo, który do tej pory zgromadził 140 bramek. Drugie miejsce na podium zajmuje Lionel Messi z 125 golami na swoim koncie. Dorobku bramkowego nie udało się poprawić Lewandowskiemu (85 trafień), natomiast do trzeciego w klasyfikacji reprezentanta Polski zdecydowanie zbliżył się Benzema. Francuz traci do napastnika Bayernu Monachium zaledwie trzy trafienia.

Liga Mistrzów. Najlepsi strzelcy wszechczasów: