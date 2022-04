Lewandowski gra w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać Bayern? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Wieczorne spotkanie zapowiada się obiecująco, zwłaszcza, że naprzeciw siebie staną dwa zespoły, które świetnie spisały się w poprzedniej rundzie rozgrywek. I choć wydaje się, że na papierze Bayern Monachium ma silniejszy skład, to hiszpański zespół także ma swoje atuty.

Villarreal - Bayern. Jak zagrali w 1/8 finału Ligi Mistrzów?

W 1/8 finału gospodarze sprawili sporą sensację i ograli 4:1 Juventus w dwumeczu. Zespół z Hiszpanii świetnie zaprezentował się świetnie na wyjeździe, wygrywając w Turynie 3:0. Teraz przez triumfatorem ubiegłorocznej Ligi Europy kolejne wyzwanie, a więc mecz z Bayernem Monachium.

Bawarczycy także w poprzedniej rundzie spisali się bardzo dobrze. Co prawda mierzyli się ze znacznie słabszym rywalem niż Hiszpanie, to wygrana w dwumeczu 8:2 z RB Salzburg też robi wrażenie. Podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna szczególnie wyborną formę zaprezentowali w drugim spotkaniu, kiedy to wygrali na Allianz Arenie aż 7:1.

W przeszłości oba zespoły mierzyły się ze sobą w europejskich pucharach tylko dwukrotnie - w sezonie 2011/12. Wówczas w spotkaniach fazy grupowej dwukrotnie lepszy był Bayern, który u siebie wygrał 3:1 i 2:0 na wyjeździe. Villarreal stanie więc dziś przed szansą odniesienia pierwszego zwycięstwa nad Bawarczykami w historii.

Robert Lewandowski goni Cristiano Ronaldo

W tym sezonie Robert Lewandowski strzelił w Lidze Mistrzów osiem bramek w dwunastu występach. Polak imponuje formą strzelecką także w tych rozgrywkach. Jeśli reprezentant Polski podtrzyma dyspozycję, a Bayern nie odpadnie z rozgrywek, to bardzo możliwe, że dogoni Cristiano Ronaldo pod względem największej liczby strzelonych bramek w jednym sezonie Ligi Mistrzów. Portugalczyk w sezonie 2013/14 zdobył aż siedemnaście goli. Bardzo możliwe, że Polak już dziś poprawi swój dorobek strzelecki.

1/4 LM. Gdzie i kiedy oglądać mecz Villarreal - Bayern? TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE

Spotkanie Bayernu z Villarrealem rozpocznie się w środę 6 kwietnia o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć w TVP 1 oraz Polsacie Sport Premium 2, a także na sport.tvp.pl oraz polsatboxgo.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

