Emery ostrzega Lewandowskiego przed meczem LM. I wyciąga przykłady

Już w środę Bayern Monachium wróci do gry w Lidze Mistrzów. Rywalem Bawarczyków będzie rewelacja tego sezonu rozgrywek, czyli Villarreal. Hiszpański zespół wyszedł z grupy z drugiego miejsca, a w 1/8 finału niespodziewanie pokonał Juventus. Teraz Villarreal liczy na sprawienie kolejnej sensacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie przestaje zaskakiwać. Cudowny rzut do kosza!

Villarreal ma sposób na Roberta Lewandowskiego? "To mecz dla obrońców"

Zadanie będzie wyjątkowo trudne, bo do Hiszpanii przyjeżdża wielki zespół z najlepszym napastnikiem na świecie – Robertem Lewandowskim. Polak w tym sezonie ponownie jest zmorą obrońców. W 38 spotkaniach zdobył już 45 goli i miał cztery asysty. Jednak trener Villarrealu Unai Emery jest pewny umiejętności swoich defensorów i jest przekonany, że będą oni w stanie zatrzymać nie tylko Lewandowskiego, ale i resztę zawodników z linii ofensywnej Bayernu.

- Mamy dwóch środkowych obrońców, którzy są przyzwyczajeni do gry przeciwko takim rywalom. Jednego doświadczonego (Raul Albiol – red.), a drugi (Pau Torres – red.) zdobywa coraz większe doświadczenie w reprezentacji i Lidze Mistrzów - powiedział Emery na konferencji przedmeczowej. Na poparcie swoich słów przytacza mecz z Juventusem, kiedy obaj stoperzy skutecznie wyłączyli z gry najlepszego strzelca Serie A, Dusana Vlahovicia.

- Staramy się pomagać zawodnikom. Kiedy graliśmy przeciwko Vlahoviciowi, powiedziałem Pau Torresowi, że to jego chwila. Teraz przybywają Lewandowski, Mueller, Sane. To są mecze dla obrońców. Nie patrzymy na nich z zachwytem. Jeśli jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, to dlatego, że jesteśmy dobrzy. To kolejne wyzwanie - przekonuje Emery, cytowany przez portal villarrealusa.com.

Historyczny wyczyn Liverpoolu. Po 38 latach "The Reds" przerwali "klątwę"

Spotkanie Villarrealu z Bayernem Monachium odbędzie się w środę 6 kwietnia. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.