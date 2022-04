Dlaczego PSG nie może wygrać Ligi Mistrzów? Emery ma swoją teorię

Leo Messi, Sergio Ramos, Aschraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum – to piłkarze, którzy dołączyli zeszłego lata m.in. do Neymara, Kyliana Mbappe, Marco Verattiego i innych. I znowu to okazało się za mało, by zawojować Europę. Paryżanie po raz kolejny nie obronili przewagi z pierwszego meczu i odpadli w 1/8 finału Ligi Mistrzów po rywalizacji z Realem Madryt.

Unai Emery wyjaśnił, dlaczego PSG nie wychodzi w Lidze Mistrzów

Zwycięstwo w tych rozgrywkach to główny cel katarskich właścicieli. Klub jednak regularnie odpada z rozgrywek, czasami w spektakularny sposób, jak chociażby w rywalizacji z Barceloną. Najbliżej zwycięstwa paryżanie byli w 2020 roku, ale przegrali w finale z Bayernem Monachium. Wielu obserwatorów zastanawia się, dlaczego PSG nie potrafi wygrać turnieju mimo kolejnych gigantycznych inwestycji i gwiazdorskiego składu i ciągłych zmian trenerów. Swoją teorię na ten temat ma Unai Emery.

- Bardzo trudno jest pokonać takie drużyny jak Bayern czy Manchester City. Spójrz na City z Guardiolą, który jest najlepszym trenerem na świecie. Trener jest swego rodzaju najważniejszą postacią i tylko nieliczni są zwycięzcami. Tylko jeden wygrywa Ligę Mistrzów. Czy to oznacza, że pozostali nie są dobrzy? Oczywiście, że nie - powiedział były szkoleniowiec paryżan w latach 2016-18.

To właśnie on prowadził PSG w słynnym dwumeczu z Barceloną. PSG wygrało pierwsze spotkanie 4:0, ale w drugim przegrało 1:6 i odpadło z rozgrywek. Właśnie do tego spotkania odniósł się Emery.

- Pewnego razu Guardiola powiedział mi, że drużyny takie jak Barcelona czy Real lepiej reagują na trudne sytuacje, ponieważ już wygrały ten turniej. Kluczem jest opanowanie frustracji. Kiedy Barcelona strzeliła cztery gole, potem piątego i jeszcze sędzia popełnił błędy, to nie wiedzieliśmy, co robić. Przeciw Realowi w tym sezonie było tak samo. Widziałem zawodników, których dobrze znam: Kimpembe, Marquinhos i nie wiedzieli, jak zareagować, ponieważ byli sfrustrowani - uważa Emery.

- Ten rok to krok w tył, ale powiedziałem to Nasserowi Al-Khelaifiemu: "Wygrasz Ligę Mistrzów. Z czasem ją wygrasz. Ktoś musi to przełamać i PSG jest na dobrej drodze, ponieważ nadal dąży do postępu – dodał.

Od 2013 roku PSG regularnie gra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Nigdy jednak nie wygrało finału. Na drodze do triumfu trzy razy stawała im Barcelona, dwukrotnie Real Madryt i Manchester City, a także Chelsea, Manchester United i Bayern Monachium.

Najbliżej triumfu PSG był w sezonie 2019/2020, ale przegrał finał z Bayernem Monachium.