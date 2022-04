Pep Guardiola nie wytrzymał. Draka podczas hitu Ligi Mistrzów [WIDEO]

- Największą zaletą Atletico jest fakt, że potrafią zneutralizować wszystkie atuty rywala - stwierdził przed meczem Pep Guardiola. Katalończyk dobrze wiedział, o czym mówi. Teoretycznie, od pierwszej minuty przeważał Manchester City, który zakończył pierwszą połowę z posiadaniem piłki na poziomie 73 procent i z sześcioma strzałami. W praktyce, obie drużyny nie oddały żadnego celnego uderzenia. I choć gospodarze praktycznie nie schodzili z połowy rywala, to realnie nie potrafili zagrozić bramce Jana Oblaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Kibic rzucił kijem w piłkarza Liverpoolu. "Obrzydliwe zachowanie" [WIDEO]

Można stwierdzić, że drużyna Diego Simeone grała w ustawieniu 1-5-5. Długimi fragmentami wszyscy piłkarze Atletico byli ustawieni za linią piłki, a gdy jeden z graczy City w końcu minął rywala, to błyskawicznie pojawiało się przy nim kilku przeciwników i szybko oddali zagrożenie.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Grealish leżał i został trafiony piłką. Interweniował Guardiola

Ale nie można się w pełni zachwycać taktyką Simeone, bo choć goście bronili perfekcyjnie, to w ataku nie istnieli. W pierwszej połowie nie zanotowali żadnego kontaktu z piłką w polu karnym City. Poza tym, piłkarze Atletico dopuszczali się brzydkich zachowań i prowokacji. Tak było chociażby w drugiej połowie, kiedy przy linii bocznej na boisko upadł Jack Grealish. Obok niego było dwóch zawodników gości. I nagle jeden z nich, Angel Correa, kopnął piłkę tak, aby ta trafiła leżącego Anglika.

Wszystko działo się na oczach Guardioli, który stał dosłownie metr od tego zdarzenia. Hiszpan zdenerwował się i wkroczył na murawę z pretensjami do Correi. Oczywiście zaraz obok pojawili się inni zawodnicy Manchesteru i na boisku doszło do niewielkiej awantury. Co ciekawe, Guardiola później odciągał Grealisha od miejsca zdarzenia, aby ten nie dostał żółtej kartki.

Dwaj potentaci bliżej półfinału Ligi Mistrzów. Pięć goli w pierwszych meczach

Po spotkaniu trener Manchesteru skomentował całe zajście na konferencji prasowej. Szkoleniowiec stwierdził, że w rewanżu jego piłkarze będą musieli uważać na to co robią i jak się zachowują. - Musimy kontrolować nasze emocje i robić swoje. Są rzeczy, w których nie jesteśmy dobrzy. Będzie tam sędzia. Już wiele razy mierzyli się z tego rodzaju sytuacjami, częściej niż my i będzie to dobry test na naszą dojrzałość – powiedział Guardiola. Jednocześnie nie chciał komentować decyzji arbitra, który pokazał Correi tylko żółtą, a nie czerwoną kartkę.

Manchester City wygrał z Atletico 1:0 po golu Kevina de Bruyne w 70. minucie spotkania. Rewanż odbędzie się za tydzień, 13 kwietnia w środę.