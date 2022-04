Skandal w meczu Ligi Mistrzów. Kibic rzucił kijem w piłkarza Liverpoolu [WIDEO]

Liverpool wykonał pierwszą część planu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa wygrała 3:1 z Benfiką. Po pierwszej połowie prowadziła 2:0 dzięki trafieniom Ibrahimy Konate oraz Sadio Mane. Gol Darwina Nuneza na niewiele się zdał, ponieważ Liverpool w końcówce wyprowadził kontratak, który sfinalizował Luis Diaz. "The Reds" tym samym podejdą do rewanżu na Anfield ze sporą zaliczką. Po golu Diaza doszło do niepokojącego zdarzenia.

Kibic Benfiki rzucił kijem w stronę Luisa Diaza po jego golu. "Obrzydliwe zachowanie"

Luis Diaz ustalił wynik meczu Benfica - Liverpool na 1:3 w 87. minucie po podaniu Naby'ego Keity. Tym samym Kolumbijczyk zanotował swoje trzecie trafienie w barwach Liverpoolu od styczniowego transferu z FC Porto za 45 milionów euro. Tuż po bramce Diaz cieszył się z klubowymi kolegami, a jeden z kibiców Benfiki postanowił wyładować swoją złość na 25-latku, rzucając w niego kijem. Ostatecznie nic się Diazowi nie stało, ale zachowanie fana było skandaliczne.

Eksperci w studiu CBS byli jednogłośni i uznali to zachowanie kibica Benfiki za obrzydliwe. - Wiem, że Diaz grał dla Porto i był głównym rywalem Benfiki, ale kibice powinni być mądrzejsi - stwierdził Micah Richards. - Myślę, że wielu kibiców za takie zdarzenia dostaje to, na co zasłużyli, czyli zakaz stadionowy do końca sezonu lub na trzy lata. To musi być rodzaj środka odstraszającego. Fani i piłkarze w pewnych momentach za bardzo się podniecają, a takie zachowania, gdzie kibice czasem atakują się wzajemnie, są nie na miejscu - dodaje Jamie Carragher.

Rewanż pomiędzy Liverpoolem a Benfiką odbędzie się w środę 13 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia na antenach Polsat Sport Premium i w usłudze Polsat Box Go. Zwycięzca tego dwumeczu w przypadku awansu zagra z triumfatorem w parze Bayern Monachium - Villarreal.