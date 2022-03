Hit nad hity. Tak wygląda drabinka Ligi Mistrzów. Kiedy mecze?

W środę poznaliśmy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dzięki temu wiadomo było, które osiem zespołów będzie zaangażowanych w piątkowe losowanie. Można było się spodziewać kilku niezwykle interesujących pojedynków i tak w istocie się stało.

Rozlosowano pary w Lidze Mistrzów

Triumfator ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów, a więc Chelsea powalczy o awans do półfinału z Realem Madryt. "The Blues" dotarli do tej fazy dzięki wyeliminowaniu Lille (4:1 w dwumeczu), natomiast "Królewscy" po pełnych emocji spotkaniach pokonali PSG (3:2 w dwumeczu).

Drugą parę stworzą aktualni mistrzowie Anglii i Hiszpanii, a więc Manchester City i Atletico Madryt. Drużyna Pepa Guardioli w 1/8 finału bez żadnego problemu uporała się ze Sportingiem Lizbona (5:0), natomiast "Rojiblancos" wyeliminowali Manchester United (2:1).

Rewelacja rozgrywek, a więc Villarreal zmierzy się natomiast z Bayernem Monachium. Hiszpański zespół sprawił niemałą niespodziankę, eliminując w 1/8 finału ekipę Juventusu (4:1 w dwumeczu). Bawarczycy z kolei rozbili Red Bulla Salzburg w dwumeczu aż 8:2.

Ostatnią parę stworzą Benfica i Liverpool. Zespół z Portugalii poradził sobie z poprzedniej rundzie z Ajaksem Amsterdam, wygrywając w dwumeczu 3:2. "The Reds" z kolei musieli drżeć do ostatnich minut dwumeczu z Interem Mediolan, który zakończył się jednak na ich korzyść w stosunku 2:1.

Drabinka Ligi Mistrzów:

Pary 1/4 finału Ligi Mistrzów (5-6 i 12/13 kwietnia)

Chelsea - Real Madryt

Manchester City - Atletico Madryt

Villarreal - Bayern Monachium

Benfica - Liverpool

Pary półfinałowe Ligi Mistrzów (26-27 kwietnia, 3-4 maja)

Manchester City / Atletico Madryt - Chelsea / Real Madryt

Benfica / Liverpool - Villarreal / Bayern

Finał Ligi Mistrzów (28 maja)