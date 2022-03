Cristiano Ronaldo bezradnie rozłożył ręce. Pierwszy taki sezon od 12 lat

Po zakończeniu wtorkowego meczu z Atletico Madryt Cristiano Ronaldo tylko bezradnie rozłożył ręce. Wieczór na Old Trafford był kolejnym rozczarowaniem dla Portugalczyka w tym sezonie. Manchester United przegrał 0:1 z Atletico i odpadł z Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ivan zabrał piłkę i uciekł z mamą do Polski. "Syn pyta: mój dom jeszcze stoi?"

Oznacza to, że w obecnym sezonie Ronaldo na pewno nie zdobędzie żadnego trofeum. Po 29 kolejkach Premier League zespół Ralfa Rangnicka zajmuje 5. miejsce w tabeli z 20 punktami straty do Manchesteru City. Manchester United odpadł też w 3. rundzie pucharu ligi, przegrywając 0:1 z West Hamem United oraz w 4. rundzie pucharu Anglii, odpadając z grającym w Championship Middlesbrough.

Nieudany sezon Ronaldo

Sezon, w którym Ronaldo nie zdobędzie żadnego trofeum, ostatni raz miał miejsce 12 lat temu! Był to pierwszy rok Portugalczyka w Realu Madryt, który rozczarował wtedy na całej linii. "Królewscy" zostali wtedy wicemistrzami Hiszpanii, a w krajowym pucharze skompromitowali się w 1/16 finału, przegrywając 1:4 z Alcorcon. W Lidze Mistrzów Real dotarł zaś tylko do 1/8 finału, gdzie lepszy okazał się Lyon.

Dramatyczna relacja sportsmenki. Bomby spadły na Czernihów. "Przerażające"

Od tamtej pory Ronaldo zdobył wszystko, co było możliwe. Portugalczyk zdobywał trofea nie tylko w Hiszpanii, ale też we Włoszech po przenosinach do Juventusu. Od tamtego nieudanego sezonu Ronaldo m.in. cztery razy wygrał Ligę Mistrzów, zdobywając też mistrzostwa i puchary obu krajów.

W obecnym sezonie Ronaldo zagrał w 33 meczach, w których strzelił 18 goli i miał trzy asysty.