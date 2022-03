Wściekły atak kibiców Manchesteru United na Diego Simeone [WIDEO]

Manchester United we wtorkowy wieczór podejmował na Old Trafford zespół Atletico Madryt. Stawką tego pojedynku był awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1 i wydawało się, że przed rewanżem w lepszej sytuacji jest angielska drużyna. Za Cristiano Ronaldo i spółką przemawiał atut własnego boiska.

Szybko okazało się jednak, że to nic nie znaczy dla aktualnych mistrzów Hiszpanii. To właśnie "Rojiblancos" wyszli na prowadzenie w 41. minucie. Po składnej akcji całego zespołu i dokładnym dośrodkowaniu Antoine'a Griezmanna z prawej strony, piłkę do bramki strzałem głową skierował Renan Lodi.

Manchester United po zmianie stron dominował na boisku, jednak nie był w stanie skutecznie zagrozić bramce strzeżonej przez Jana Oblaka. Bliski szczęścia był Raphael Varane, ale Słoweniec kapitalnie odbił uderzenie głową stopera "Czerwonych Diabłów". Ralf Rangnick wprowadził na boisko świeżych graczy, jednak żaden z nich nie był w stanie już odmienić losów meczu. Atletico Madryt utrzymało skromne prowadzenie i awansowało do najlepszej ósemki Champions League.

Tuż po końcowym gwizdku doszło natomiast do skandalicznej sytuacji. Trener Atletico, Diego Simeone, musiał biegiem udać się do tunelu prowadzącego do szatni. Argentyńczyk został bowiem wściekle zaatakowany przez kibiców Manchesteru United. W jego kierunku poleciały rozmaite przedmioty, jak butelki, czy kubki z napojami. Sytuacja wyglądała niebezpiecznie. Można ją zobaczyć na nagraniu poniżej.

