Kibice Atletico Madryt zakpili z Cristiano Ronaldo

Manchester United we wtorkowy wieczór podejmuje na Old Trafford Atletico Madryt w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tych zespołów padł remis 1:1. W rewanżu, choć "Czerwone Diabły" miały atut własnego boiska, to Atletico wyszło na prowadzenie.

Ciężki wieczór Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Kibice Atletico Madryt zadrwili z gwiazdora

W 41. minucie meczu na listę strzelców wpisał się Renan Lodi. Kibice drużyny z Madrytu postanowili celebrować gola w oryginalny sposób. Zaczęli nagle skandować nazwisko... Cristiano Ronaldo. Portugalczyk od pierwszej minuty jest oczywiście na boisku w barwach Manchesteru United.

Fani Atletico od dawna nie pałają sympatią do "CR7". Przez lata był on największą gwiazdą ich lokalnego rywala, czyli Realu Madryt. Choć Ronaldo zdążył już od tego czasu zaliczyć kilka sezonów w barwach Juventusu Turyn, a obecnie gra w Premier League, niechęć sympatyków "Rojiblancos" pozostała. Nim rozpoczął się dzisiejszy mecz na Old Trafford, też zadrwili z gwiazdora.

Podczas rozgrzewki kibice Atletico Madryt zaczęli bowiem wykrzykiwać w kierunku Cristiano Ronaldo: "Messi, Messi". Lionel Messi od lat jest oczywiście największym rywalem Portugalczyka. "Gierki" fanów aktualnych mistrzów Hiszpanii przyniosły efekt. Ronaldo nie zdołał znaleźć drogi do bramki Atletico i to Hiszpanie awansowali do kolejnej fazy Champions League. Spotkanie zakończyło się wygraną podopiecznych Diego Simeone 1:0.

