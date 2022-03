Jeszcze jeden Polak może zagrać w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Szansa na debiut w wieku 35 lat

To jeden z najbardziej zaskakujących transferów w polskim futbolu. 35-letni Przemysław Tytoń przeszedł do Ajaksu Amsterdam. Do Holandii trafił na zasadzie wolnego transferu, bo w styczniu wygasła jego umowa z FC Cincinatti, w którym spędził trzy lata. Ajax pilnie potrzebował bramkarza, ponieważ tylko Andre Onana jest zdrowym golkiperem. Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer oraz Jay Gorter zmagają się z urazami, więc drużyna prowadzona przez Erika ten Haga wymagała wzmocnienia. Tym bardziej że Ajax walczy w Lidze Mistrzów, do której Polak został właśnie zgłoszony!

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Ajax mierzy się z Benficą, z którą w Lizbonie zremisował 2:2. Rewanż odbędzie się we wtorek o godz. 21:00. Wszystko wskazuje, że Onana zagra od 1. minuty, a Polak będzie jego ewentualnym zmiennikiem. Gdyby jednak pojawił się na murawie, to zadebiutowałby w LM. Do tej pory grał jedynie w Lidze Europy, gdzie w barwach PSV Eindhoven rozegrał osiem meczów i stracił tylko trzy gole. Pięć razy zachował czyste konto.

Globtroter Tytoń

W amerykańskim Cincinatti Tytoń rozegrał 45 meczów - w 11 z nich zachował czyste konto. Pod koniec zeszłego roku sytuację 35-letniego obecnie bramkarza obserwował Raków Częstochowa, ale ostatecznie nie zdecydował się na transfer.

Transfer do Ajaksa to powrót Tytonia do Holandii po siedmiu latach. 14-krotny reprezentant Polski grał dla Roda Kerkrade w latach 2007-2011, a od 2012 do 2014 roku bronił barw PSV Eindhoven. Tytoń łącznie zagrał w 70 meczach na poziomie Eredivisie. Grał też w Hiszpanii (Deportivo La Coruna i Elche) oraz w Niemczech (Stuttgart). Były bramkarz Górnika Łęczna ma na swoim koncie 14 występów w karze. To właśnie on zastąpił Wojciecha Szczęsnego podczas Euro 2012. Ostatni raz w kadrze zagrał cztery lata później w sparingu przeciwko Finlandii (5:0).