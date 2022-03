Benzema wziął piłkę, koledzy napisali mu wiadomość. Lewandowski mógłby się kłócić

Karim Benzema był bohaterem rewanżowego meczu Real Madryt - PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Napastnik zdobył trzy gole i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Podopieczni Carlo Ancelottiego tym samym wywalczyli awans do ćwierćfinału rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszce. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Karim Benzema piłkę z meczu z PSG zabrał do domu. Piłkarze Realu Madryt złożyli na niej podpisy

Francuski snajper ustrzelił hat-tricka, a po ostatnim gwizdku zabrał z boiska wyjątkową pamiątkę. Zgodnie z piłkarską tradycją wziął ze sobą piłkę, którą wcześniej trzy raz wpakował do siatki rywali.

Media: Awantura w szatni PSG. Wściekli piłkarze skoczyli sobie do gardeł

Pamiątkowe podpisy na niej złożyli piłkarze Realu Madryt. Dziennik "Marca" ujawnił, co poszczególni zawodnicy mieli do przekazania Benzemie.

"Kocham cię" - napisał po francusku Eden Hazard. "Jesteś crackiem" - to z kolei słowa od Fede Valverde. "TOP Karim", "dziękuję" - dorzucili inni gracze.

Z kolei Luka Modrić byli najbardziej konkretny. "Jesteś najlepszy na świecie" - przekazał chorwacki pomocnik.

Benzema kontra Lewandowski. Który z nich jest lepszy?

Ze stwierdzeniem użytym przez piłkarzy z Bałkanów mógłby kłócić się Robert Lewandowski. Polak od lat udowadnia swoją wartość, raz za razem trafiając do siatki rywali. Zgarnia przy tym kolejne nagrody. Jego postawę doceniono chociażby w plebiscycie FIFA The Best.

W tym sezonie Lewandowski ma na swoim koncie 42 gole i 4 asysty. Z kolei dorobek Benzemy zanotował 30 trafień i dołożył do tego 12 asyst.

Jeśli spojrzeć na klasyfikację wszech czasów strzelców Ligi Mistrzów wyżej jest Polak. Do tej pory w tych prestiżowych rozgrywkach zdobył 85 bramek. Francuski napastnik może pochwalić się 79 strzelonymi golami.