Kompromitacja to mało. Francuzom brakuje słów po klęsce PSG. "Los przesądzony"

"Dwa lata temu finał, przed rokiem półfinał. Porażka już w 1/8 finału w tym sezonie jest potężnym rozczarowaniem dla klubu, który latem sprowadził do siebie kolejne wielkie gwiazdy. Chociaż PSG miało dwumecz z Realem Madryt pod kontrolą do drugiej połowy rewanżu, to pozwoliło sobie wydrzeć niemal pewny awans. To kolejna hiszpańska katastrofa dla klubu, który pięć lat temu odpadł z FC Barceloną po porażce 1:6 w rewanżu" - czytamy w największym francuskim dzienniku sportowym "L'Equipe".

"Po pierwszym golu Karima Benzemy zespół Mauricio Pochettino się rozsypał. PSG nie umiało utrzymać się przy piłce i w krótkim czasie straciło kolejne dwa gole. Brak jakiejkolwiek reakcji mistrzów Francji był porażający. Choć PSG potrzebowało gola, to w ostatnich 10 minutach nie istniało na boisku. Ta drużyna kolejny raz padła też pod względem mentalnym" - dodają dziennikarze, którzy podsumowali, że PSG "utonęło" w Madrycie.

Mistrzowie Francji kolejny raz skompromitowali się w Lidze Mistrzów. Chociaż PSG miało walczyć w tym roku o triumf w rozgrywkach, to odpadło z nich już w pierwszej rundzie pucharowej. Zespół Pochettino nie dał rady, mimo że pierwszy mecz wygrał 1:0, a w rewanżu do przerwy prowadził w takim samym stosunku. O awansie Realu zdecydował jednak hat-trick Benzemy.

"To kompromitacja dla klubu, który latem zatrudnił takich piłkarzy jak Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma czy Sergio Ramos. Porażka już na tym etapie, pierwsza taka od trzech lat, na pewno będzie miała wpływ na funkcjonowanie klubu. Po kompromitacji z FC Barceloną w sezonie 2016/17 kilka miesięcy później w klubie byli Neymar i Kylian Mbappe. Kiedy rok później z rozgrywek wyrzucił ich Real Madryt, pracę stracił Unai Emery. To samo stało się w czerwcu 2019 roku z dyrektorem sportowym - Antero Henrique. Kilka miesięcy wcześniej PSG przegrało z Manchesterem United, a w klubie pojawił się Leonardo" - wylicza "Le Parisien".

Francuzi rozczarowani klęską PSG

"To niewytłumaczalne. Chociaż PSG dominowało w Madrycie przez godzinę, to nagle rozsypało się i straciło wszystko w kwadrans. (...) Wszystko zmienił błąd Donnarummy. Sparaliżowane strachem PSG kompletnie zgasło. Paryżanie stracili grunt pod nogami i w kilkanaście minut popełnili więcej błędów niż przez wcześniejsze 150 minut rywalizacji. Real awansował, bo wykorzystał fakt, że PSG zwycięstwo podało im jak na talerzu" - pisze francuski Eurosport.

"Niesamowity, czarny dla Paryża scenariusz ziścił się w Madrycie. Chociaż wydawało się, że zespół Pochettino ma pewny awans, to znów zamiast tego jest potężne rozczarowanie. Oszołomione trzema golami Benzemy PSG nie podniosło głowy i kolejny raz bardzo wcześniej pożegnało się z Ligą Mistrzów" - czytamy na portalu Ouest-france.fr.

"Ta porażka z pewnością przesądziła o losie Pochettino. W poprzednim sezonie Argentyńczyk doprowadził zespół do półfinału i w tym roku, po transferze Messiego, miało być inaczej. Regres z najlepszym zawodnikiem świata w składzie nie zostanie mu wybaczony. Tym bardziej że Pochettino bardzo mocno interesuje się Manchester United" - czytamy na RFI.fr.

"Jeden Mbappe na wielkiego Benzemę to za mało. Chociaż PSG już witało się z ćwierćfinałem Ligi Mistrzów, to na Santiago Bernabeu cieszył się jednak tylko Real Madryt. To wielkie rozczarowanie dla klubu, który na pewno czekają zmiany. Największą z nich może być odejście Mbappe, którego nie można za nic winić. Młody napastnik błyszczał, czym z pewnością zachwycił kibiców Realu. Kibiców jego klubu od przyszłego sezonu?" - zastanawiają się dziennikarze Francetvinfo.fr.