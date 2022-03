Manchester City gra dalej w Lidze Mistrzów. W rewanżu jednak nie zachwycił

Już po pierwszym meczu losy dwumeczu między Manchesterem City a Sportingiem były doskonale znane. Mistrzowie Anglii wygrali w Lizbonie aż 5:0 i właściwie nic nie mogło pozbawić ich awansu do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Tym bardziej, że rewanż rozgrywali na własnym stadionie.

Manchester City z pewnym awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

I w przeciwieństwie do pierwszego spotkania, Manchester City w ogóle nie zamierzał atakować swojego rywala. Zespół Pepa Guardioli spokojnie utrzymywał się przy piłce, kontrolując wszystko, co dzieje się na boisku. Piłkarze Sportingu próbowali budować swoje ataki, jednak nie byli w stanie przed przerwą nawet oddać strzału na bramkę Edersona.

City tuż po przerwie mogło wyjść na prowadzenie. W 47. minucie do bramki rywali trafił Gabriel Jesus. Analiza VAR wykazała jednak, że wcześniej na spalonym był Mahrez i gol nie mógł zostać uznany. Pep Guardiola wprowadzał na boisko kolejnych piłkarzy, którzy do tej pory mieli niewiele okazji na grę w Lidze Mistrzów - m.in. za Edersona wszedł na boisko Scott Carson, który miał okazję do interwencji, gdy w końcówce spotkania obronił strzał Paulinho.

W ostatnich minutach częstym obrazkiem byli piłkarze Manchesteru City spokojnie rozgrywający piłkę na własnej połowie, w "tempie spacerowym". W doliczonym czasie gry świetną okazję mieli Mahrez i Stones, ale wynik rewanżu nie uległ już zmianie - spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Tym samym Manchester City dołączył do Liverpoolu i Bayernu Monachium, którzy we wtorek wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W drugim środowym spotkaniu Real Madryt wygrał z PSG 3:1, odrabiając straty z pierwszego spotkania i awansując do 1/4 finału.