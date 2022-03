PSG poza Ligą Mistrzów! Niesamowity Benzema dał awans Realowi Madryt

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Do 61. minuty meczu nic nie zapowiadało takiego rozstrzygnięcia w Madrycie. PSG, które pierwsze spotkanie wygrało 1:0, utrzymywało właśnie taki wynik na stadionie Realu. Awans gości do ćwierćfinału Ligi Mistrzów wydawał się bardzo bliski, ale nagle rozpoczął się ich koszmar.

Zaczęło się od błędu Gianluigiego Donnarummy - włoski bramkarz, naciskany przez Karima Benzemę, źle wykopał piłkę w polu karnym. Przejął ją Vinicius Junior, podał do Benzemy, który z trzech metrów wyrównał. Zrobiło się 1:1, Real stanął przed szansą.

Jeszcze większy szok piłkarze PSG przeżyli między 76., a 78. minutą. Najpierw po pięknym podaniu Luki Modricia Benzema mocnym strzałem z jedenastu metrów dał prowadzenie gospodarzom. Goście źle wznowili grę od środka, popełnili stratę i Real błyskawicznie skontrował. Marquinhos źle wybił piłkę, wprost pod nogi Benzemy, który zdobył trzecią bramkę.

Dwie bramki dla Realu dzieliło zaledwie 106 sekund! Madrytczycy rzucili PSG na kolana, a Benzema - dzięki trzem trafieniom - wyprzedził Raula i awansował na drugie miejsce w historii najlepszych strzelców Realu w Lidze Mistrzów. Ma już 67 goli. Najwięcej trafień ma Cristiano Ronaldo (105.).

Na dodatek Benzema został najstarszym zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił hat-tricka. Dokonał tego w wieku 34 lat i 80 dni. Najbardziej imponujące jest jednak to, że Francuz rozegrał kilkanaście genialnych minut dokładnie w momencie, w którym potrzebował ich Real.

Piłkarze PSG mogą mówić o wielkim rozczarowaniu. To oni wygrali pierwszy mecz u siebie 1:0 po bramce w czwartej minucie doliczonego czasu gry Kyliana Mbappe. Zwyciężyli wtedy zasłużenie, bo byli drużyną zdecydowanie lepszą. Na dodatek w rewanżu Real musiał radzić sobie bez środkowego pomocnika Casemiro i lewego obrońcy Ferlanda Mendy'ego. W drużynie z Paryża zabrakło stopera Sergio Ramosa i środkowego pomocnika Andera Herrery.

Pierwsze 10 minut środowego spotkania zdecydowanie należały do gospodarzy. Real mocno naciskał na rywala i chciał jak najszybciej odrobić straty z Paryża. W ataku drużyny z Madrytu brakowało jednak konkretów i bardzo dobrych okazji strzeleckich. PSG otrząsnął się po słabym początku i zaczął sobie stwarzać dobre sytuacje. Już w 13. minucie, po kiksie Edera Militao, Mbappe znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale przegrał ten pojedynek. W odpowiedzi Benzema pięknie przymierzył z 20 metrów, ale zabrakło centymetrów do zdobycia gola.

W 34. minucie Mbappe dopiął swego. Po składnej akcji PSG strzelił gola. Sędzia zauważył jednak spalonego.

Pięć minut później zawodnik, który najprawdopodobniej od przyszłego sezonu będzie grał właśnie w Realu, strzelił już prawidłową bramkę. Po stracie Carvajala w środku pola jednym, długim, świetnym podaniem kontrę rozprowadził Neymar, a Mbappe tym razem pewnie ją sfinalizował. Strzelił mocno z 10 metrów i pokonał Thibauta Courtoisa. Nieco zbyt biernie zachował się w tej akcji David Alaba, który nie podbiegł do Mbappe.

Ciekawostka: Francuz w wieku 23 lat i 79 dni dzięki tej bramce awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w meczach wyjazdowych fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ma już 11 goli. Więcej strzelili tylko Leo Messi (12.) i Cristiano Ronaldo (23.).

Real w drugiej połowie musiał strzelić dwa gole, by doprowadzić do dogrywki. Grał jednak wciąż przeciętnie i wydawało się, że nie będzie w stanie tego dokonać. Co się stało później, wszyscy już wiemy.

Real Madryt - PSG 3:1 (0:1)

Bramki: Benzema trzy (61., 76., 78.) - Mbappe (39.)

Pierwszy mecz: 0:1. Awans: Real Madryt

Real: Courtois - Carvajal Ż (67. Lucas Vazquez Ż), Militao, Alaba, Nacho Ż - Kroos (57. Camavinga), Valverde, Modrić - Asensio (57. Rodrygo), Benzema, Vinicius Junior Ż.

PSG: Donnarumma Ż - Hakimi Ż (88. Draxler), Kimpembe Ż, Marquinhos, Mendes - Paredes Ż (71. Gueye), Danilo (81. Di Maria), Verratti - Mbappe, Messi, Neymar.