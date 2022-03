Robert Lewandowski przeszedł do historii Ligi Mistrzów! Niesamowity rekord

Robert Lewandowski znów błysnął w meczu Ligi Mistrzów. W rewanżowym starciu 1/8 finału z Red-Bull Salzburg polski napastnik od początku spotkania grał wyśmienicie. W ciągu zaledwie jedenastu minut zdobył aż trzy bramki. Bramki Polaka można zobaczyć tutaj. Lewandowski miał też asystę w 85. minucie przy bramce, którą zdobył Leroy Sane, a Bayern wygrał wysoko aż 7:1 i awansował do ćwierćfinału.

Lewandowski z najszybszym hat-trickiem

Najpierw Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, którego chwilę później zamienił na bramkę. Potem znów był faulowany w polu karnym i znów wykorzystał jedenastkę. Aż wreszcie reprezentant Polski wykorzystał błąd obrony, uprzedził bramkarza rywali i trafił do pustej bramki.

W efekcie Robert Lewandowski dokonał czegoś niezwykłego i znów przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Został autorem najszybszego hat-tricka w tych rozgrywkach, jeśli wziąć pod uwagę czas od rozpoczęcia meczu. Potrzebował na to zaledwie 23 minut. Dotychczas najlepszy wynik należał do Marco Simone. Napastnik AC Milan potrzebował zaledwie 24 minuty, by strzelić trzy gole w meczu AC Milan - Rosenborg. Było to jednak aż 26 lat temu.

Relację na żywo z meczu Bayern Monachium - Red Bull Salzburg można było śledzić tutaj.