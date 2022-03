Liverpool - Inter Mediolan. Gdzie i o której obejrzeć hit LM? [TRANSMISJA]

Liga Mistrzów wraca po krótkiej przerwie. We wtorek poznamy dwóch pierwszych ćwierćfinalistów najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek świata. Na Allianz Arena w Monachium zmierzą się miejscowy Bayern i Red Bull Salzburg. Arcyciekawie zapowiada się także pojedynek Liverpoolu z Interem Mediolan.

Liverpool - Inter Mediolan. Włosi spróbują przełamać fatalną serię starć z "The Reds"

W pierwszym meczu, który odbył się blisko trzy tygodnie temu na San Siro w Mediolanie, lepsi okazali się goście. Inter zupełnie rozczarował na własnym obiekcie i przez 90. minut gry nie oddał nawet celnego strzału na bramkę. "The Reds" natomiast wykorzystali swoje okazje, choć długo kazali czekać kibicom na pierwszą bramkę.

Dopiero w 75. minucie Roberto Firmino otworzył wynik meczu. Osiem minut później wynik na 2:0 ustalił niezawodny Mohamed Salah. Choć zrezygnowano już z systemu premiowania bramek zdobytych na wyjeździe, Liverpool jest w komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o awans do ćwierćfinału. Mało kto wierzy, że Inter będzie w stanie odwrócić losy dwumeczu na Anfield Road.

Włoskiej drużynie wyjątkowo źle gra się przeciwko "The Reds". Co ciekawe, w historii starć tych drużyn w Lidze Mistrzów, "Nerazzurri" nie zdołali zdobyć ani jednej bramki przeciwko Liverpoolowi. Ostatni raz oba zespoły spotkały się jeszcze w 2008 roku. Wówczas dwukrotnie lepszy okazał się właśnie angielski zespół, który wygrał oba mecze w stosunku 1:0.

Oba zespoły przystąpią do wtorkowej rywalizacji w dobrych nastrojach. Inter Mediolan rozgromił w weekend Salernitanę aż 5:0 i dzięki temu wskoczył na drugie miejsce w tabeli Serie A. Liverpool natomiast skromnie pokonał 1:0 West Ham United. "The Reds" są na drugim miejscu w Premier League ze stratą sześciu punktów do Manchesteru City. Dziś nie będzie to miało jednak znaczenia. Obu zespołom przyświeca jeden cel - awansować do najlepszej ósemki Champions League.

Liverpool - Inter Mediolan. Gdzie i o której obejrzeć mecz LM?

Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem i Interem Mediolan rozpocznie się we wtorek 8 marca o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport Premium 2. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

