Fenomenalny duet Lewandowski - Mueller goni rekord Ligi Mistrzów

Grają razem już niemal osiem lat, ale ich współpraca układa się tak, jakby byli z jednego podwórka. Robert Lewandowski i Thomas Mueller rozumieją się bez słów. - Między nami istnieje coś w rodzaju ślepego zrozumienia. Thomas w każdej sekundzie wie, gdzie ja jestem i jak się poruszam. Ja wiem, gdzie jest on i jak się porusza - wyjaśniał kiedyś Polak.

Lewandowski od lat jest czołowym snajperem na świecie, a Niemiec asystentem. Spójrzmy na Bundesligę, gdzie kapitan reprezentacji Polski uzbierał już 28 goli, a Mueller zanotował aż... 19 asyst! Niemiec mówi o sobie, że jego siłą dziś nie są bramki, a "rzeczy, o których się nie pisze w gazetach", czyli bieganie dla drużyny i podania do lepiej ustawionych partnerów. Ale choć trenerzy ustawiają obu pionowo (Lewandowski jest bardziej wysunięty), to nie znaczy, że Mueller tylko podaje.

Zabójczy duet Bayernu wystąpił razem w Lidze Mistrzów w 67 spotkaniach i aż czternaście meczów zakończył z golem. To znaczy: że w czternastu spotkaniach strzelał i Polak, i Niemiec. Jak informuje "The Analyst", to drugi najskuteczniejszy duet w historii LM.

Więcej meczów, gdzie obydwaj napastnicy trafiali, zaliczyli tylko: Cristiano Ronaldo i Karim Benzema - 18. O ile Francuz nadal strzela dla Realu Madryt, o tyle Portugalczyk gra dla Manchesteru United. Polaka i Niemca ściga para: Mohamed Salah i Sadio Mane (12).

Lewandowski i Mueller mogą gonić liderów

Już we wtorek wieczorem Bayern Monachium zmierzy się w rewanżowym starciu 1/8 finału LM z Red Bullem Salzburg. Bawarczycy są faworytami, choć pierwszy mecz zakończył się remisem 1:1, a mistrzowie Niemiec wyrównali dopiero po golu w końcówce.