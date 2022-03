Bayern Monachium - RB Salzburg. Gdzie i o której obejrzeć mecz LM? [TRANSMISJA]

2022 rok dla kibiców Bayernu Monachium nie jest jak dotąd najlepszy. Podopieczni Juliana Nagelsmanna wygrali pięć z dziewięciu meczów od początku stycznia, jednak najwięcej pretensji dotyczy stylu gry bawarskiego zespołu. We wtorkowy wieczór będą mieć okazję do poprawy nastrojów swoich fanów. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz z RB Salzburg?

Dyrektor RB Salzburg zachwycony reprezentantem Polski. "Imponował nam"

Bayern Monachium - RB Salzburg. Forma obu drużyn

Po losowaniu par 1/8 finału Ligi Mistrzów kibice Bayernu byli optymistycznie nastawieni do rywalizacji. Mistrz Austrii teoretycznie wydawał się jednym z łatwiejszych przeciwników, jednak pierwszy mecz pokazał, że jest to tylko teoria, która niekoniecznie musi sprawdzić się na boisku.

Przez długie fragmenty pierwszego spotkania sporo wskazywało na to, że zakończy się ono niespodziewanym wynikiem. RB Salzburg prowadził od 21. minuty po bramce Juniora Adamu. Choć Bawarczycy przeważali, zwłaszcza w drugiej połowie, nie byli w stanie doprowadzić do wyrównania. Udało im się to dopiero w 90. minucie, kiedy to gola na 1:1 strzelił Kingsley Coman.

Od momentu rozegrania pierwszego meczu obie ekipy rozegrały trzy ligowe spotkania i zanotowały taki sam bilans. Bayern wygrał 4:1 z Greuter Fuerth i 1:0 z Eintrachtem Frankfurt, a do tego zremisował 1:1 z Bayerem Leverkusen. RB Salzburg z kolei pokonał 2:0 Wolfsberger AC i 4:0 Rheindorf Altach, a także bezbramkowo zremisował z LASK Linz.

Doskonałe wieści dla Bayernu tuż przed rewanżem o ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Bayern Monachium - RB Salzburg. Gdzie i o której godzinie obejrzeć?

Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium i RB Salzburg rozpocznie się we wtorek 8 marca o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport 1. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.