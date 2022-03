Doskonałe wieści dla Bayernu tuż przed rewanżem o ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Bayern Monachium zmierzy się we wtorek z RB Lipsk w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Drużyna Roberta Lewandowskiego przystąpi do pojedynku istotnie wzmocniona. Do gry po kontuzji wraca bowiem Manuel Neuer.

3 Fot. Martin Meissner / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl