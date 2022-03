"Brałem prysznic przed treningiem i nagle wszedł Cristiano Ronaldo". Khedira ujawnia

Sami Khedira w 2021 roku zakończył swoją przygodę z piłką. W czasie kariery pomocnik był związany m.in. z Realem Madryt. W barwach "Królewskich" grał od 2010 do 2015 roku. Niemiecki zawodnik do tamtych czasów wrócił w podcaście "Gab & Juls".

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Khedira do dziś pamięta, jak w 2014 roku wygrał z "Los Blancos" Ligę Mistrzów. Real Madryt pod wodzą Carlo Ancelottiego pokonał w finale Atletico Madryt 4:1 i sięgnął po La Decimę, czyli dziesiąty Puchar Europy w historii klubu.

Gwiazdor Realu Madryt odchodzi po latach. Już dogadał się z nowym klubem

Występ Khediry w tamtym spotkaniu do samego końca stał pod znakiem zapytania. Zawodnik kilka miesięcy wcześniej doznał poważnej kontuzji. Zerwał więzadła krzyżowe. W finale zagrał jednak od pierwszego gwizdka.

Duży udział w tym miał Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zachował się jak lider zespołu. Mobilizował Khedirę i dodawał mu otuchy. Niemiec zdradził, co usłyszał od kolegi z zespołu przed starciem w finale.

Media: Kolejny cios dla Realu Madryt. Gwiazda zespołu może nie zagrać w hicie LM

- Byłem po kontuzji i nie myślałem o finale Ligi Mistrzów. Właśnie wróciłem, ale Carlo Ancelotti powiedział mi, że muszę zagrać w finale, bo Xabi Alonso został zawieszony - rozpoczął Khedira.

- Tydzień przed meczem brałem prysznic przed treningiem i nagle wszedł Cristiano. Powiedział do mnie: „Sami, potrzebujemy cię. Nie obchodzi mnie, że jesteś gotowy na 70 procent. Potrzebujemy cię na boisku, jesteś lepszy od innych." To dało mi pewność siebie, to było coś wyjątkowego usłyszeć takie słowa od Cristiano - zakończył.