Cezary Kulesza stanowczo mówi, czego oczekuje ws. Rosji

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. A w czwartek nad ranem wojsko rosyjskie zaatakowały całą Ukrainę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak dziś wygląda Ze Roberto. WOW!

PZPN zmienia plany w związku z inwazją Rosji i apeluje do FIFA i UEFA

"To nie są czasy, by ostrzeliwać się armatami"

Już 24 marca biało-czerwoni mają zagrać w Moskwie z Rosją w barażu o mundial w Katarze. Zbliżający się termin spotkania i inwazja Rosji na Ukrainę sprawiają, że rodzą się wątpliwości. Czy Polacy pojadą do Moskwy?

- PZPN tworzy drugie pismo w którym jest prośba, aby FIFA natychmiast udzieliła odpowiedzi co z meczem. Bo wiemy, że sytuacja się pogorszyła. Decyzyjność zostawiamy po stronie FIFA, bo my sami nie możemy podjąć takiej decyzji. Należymy do FIFA i UEFA i to te podmioty mają ostateczny głos, a żeby te decyzje zapadły, to muszą być naciski polityczne innych państw. Mogą być sankcje rozszerzone o sport - mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z "Super Expressem".

Karl Erik Nilsson, prezes szwedzkiej federacji zapowiedział, że Szwecja nie zagra w Rosji.- Musimy śledzić rozwój wydarzeń dzień po dniu, ale w tej chwili rozegranie meczu w Rosji wydaje się nie do pomyślenia - mówił Nilsson.

Do słów tych odniósł się też Cezary Kulesza. - Jeśli Szwecja by nie pojechała do Moskwy, to pewnie przegrałaby przez walkower i na mundial pojechałaby Rosja. To byłby zły koniec. Federacja nie może sama podejmować decyzji. Musi być pewna hierarchia. Jak w rządzie. Tak samo jest w naszym przypadku. Czekamy na reakcje FIFA - dodał Kulesza.

Skomentował też wydarzenia na Ukrainie. - Każdy człowiek, który ma człowieczeństwo w sobie i uczucia musi być załamany. To nie są czasy, by ostrzeliwać się armatami. Dziś każdy dysponuje bronią. W imię czego robi to Władimir Putin? Rosja przecież jest wielkim krajem, największym, ze sporą ilością ziemi. Wszelki sport rosyjski powinien być zblokowany. Cały sport jaki jest – od szermierki po piłkę ręczną, nożną, koszykówkę itd. To muszą jednak ustalić politycy - dodaje Cezary Kulesza.

Lluis Cortes ucieka do Polski, a zawodnicy Motoru nie mogą wrócić

Co czeka Polaków po meczu z Rosją?

Jeśli Polska wygra z Rosją, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. A jeśli Czesław Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B). Mundial będzie trwał na przełomie listopada i grudnia.