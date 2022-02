Absurdalna opinia Hajty ws. Wojciecha Szczęsnego po meczu LM. "Aha"

"Tomasz Hajto powiedział, że Wojciech Szczęsny powinien się lepiej zachować przy straconej bramce. Aha" - po meczu Villarreal - Juventus (1:1) w Lidze Mistrzów napisał na Twitterze Łukasz Wiśniowski. Dziennikarz "Foot Trucka" i Canal+ zasugerował, że były reprezentant Polski nie miał racji w swojej opinii, z czym zdecydowanie zgodzili się włoscy dziennikarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Juventus zremisował na wyjeździe z Villarrealem 1:1 w pierwszym meczu 1/8 finału LM, a Włosi podkreślają nie tylko piorunujący debiut Dusana Vlahovicia, ale też to, że Szczęsny nie miał najmniejszych szans przy wyrównującej bramce Daniego Parejo.

"Wyrównująca bramka była nieunikniona, chociaż do tej pory bronił bardzo dobrze. Polak miał też trochę szczęścia, tak jak w 13. minucie, kiedy uratował go słupek po najlepszej akcji gospodarzy w pierwszej połowie" - czytamy w "Corriere della Sera" o występie Szczęsnego. Bramkarz reprezentacji Polski został oceniony na szóstkę w 10-stopniowej skali i to nota, która przeważa we włoskich mediach.

Magiczna 32. sekunda debiutu. A potem? Szczęsny w końcu skapitulował

Wyżej, bo na 6,5 Szczęsnego ocenił portal Tifojuventus.it. "Popisał się świetnym refleksem przy uderzeniu Danjumy, ale przy wyrównującym golu nie miał najmniejszych szans. Poza tym pewny w każdym elemencie" - czytamy w uzasadnieniu.

Szczęsny bez szans przy golu, chwalony za interwencję

Pozostałe portale i dzienniki wystawiły Polakowi wspomnianą szóstkę. "Poza strzałem Danjumy nie miał okazji do żadnej interwencji. Przy wyrównującym golu Parejo był bez szans" - to opinia portal Eurosport.it, który wyżej ocenił tylko Danilo (6,5) i Vlahovicia (7).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Znakomita interwencja po uderzeniu z bliska, kilka pewnych wyjść. Bez szans przy bramce" - napisał o Szczęsnym portal Leggo.it, który wystawił wiele not 6,5.

Podobnie występ Polaka podsumował portal Calciomercato it. "Nie dał się zaskoczyć po strzale Danjumy, poza tym nastraszył go tylko Lo Celso, który trafił w słupek. Przy strzale Parejo był bezradny. Solidny występ" - czytamy w uzasadnieniu.

Usiadł przy stole i napisał list, na szafce leżał pistolet. "Teraz jestem wolny"

"Odzyskał pewność siebie, jaką przekazał całej drużynie" - to z kolei opinia portalu Mediaset.it, który też ocenił Szczęsnego na szóstkę.