Lewandowski musi uważać. Rywale gonią go w klasyfikacji strzelców LM

Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Red Bullem Salzburg a Bayernem Monachium miał zaskakujący przebieg. Gospodarze przez większą część spotkania prowadzili 1:0 po golu Juniora Adamu. Dopiero w 90. minucie bramkę na wagę wyjazdowego remisu strzelił Kingsley Coman.

Robert Lewandowski nie zanotował dobrego występu. Kapitan reprezentacji Polski nie oddał w tym spotkaniu ani jednego strzału, co rzecz jasna nie ułatwiło mu możliwości poprawienia swojego dorobku strzeleckiego w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Co więcej, 33-latek nie wpisał się na listę strzelców w drugim kolejnym meczu w tych rozgrywkach. Wcześniej miało to miejsce w wygranym 3:0 starciu z FC Barceloną.

Zerowy dorobek bramkowy w meczu z Salzburgiem sprawił, że Lewandowski z dziewięcioma golami na koncie w dalszym ciągu zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Jedną bramkę więcej strzelił Sebastien Haller z Ajaksu Amsterdam. Holenderski zespół rozegra swój pierwszy mecz w 1/8 finału dopiero w przyszłym tygodniu.

Gwiazdor Bayernu Monachium musi się mieć na baczności, ponieważ goniący go rywale nie zamierzają poddawać się w walce o tytuł króla strzelców. W drugim środowym spotkaniu Liverpool wygrał na wyjeździe 2:0 z Interem Mediolan, a jedną z bramek strzelił Mohamed Salah. Dla Egipcjanina było to już ósme trafienie w tegorocznej edycji rozgrywek.

