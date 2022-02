"Sfrustrowany" Lewandowski bezlitośnie oceniony. Niemcy zadają jedno pytanie

Lewandowski w środę był na boisku przez pełne spotkanie z zespołem z Salzburga, ale w oczach krytyków lepiej, jakby go nie było. Polak był na tyle niewidoczny, że został najgorszym zawodnikiem spotkania. Bohaterowie tego dnia byli inni.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszce. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

To z pewnością strzelcy bramek - w 21. minucie gola strzelił Junior Chukwubuike Adamu, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy dla Bayernu trafił Kingsley Coman. To najwyżej oceniani piłkarze, na drugim biegunie znalazł się Lewandowski.

Lewandowski nie wiedział, co się dzieje. Bayern uratowany w 90. minucie

Lewandowski na "piątkę", czyli najgorzej jak się da. "Był fantomem"

"Kicker" przyznał mu notę "5", czyli najniższą ocenę spośród wszystkich piłkarzy [skala to 1-6, ale już "5" zdarzała się Lewandowskiemu bardzo rzadko w przeszłości - red.]. I to jako jedynemu zawodnikowi w całym spotkaniu, a więc najsłabszemu także po stronie Bayernu.

I "5" w ocenach Lewandowskiego w niemieckich mediach jest naprawdę dużo."Ledwo się angażował, miał piętnaście kontaktów z piłką do przerwy i aż cztery z ośmiu podań posłał do rywali. Potem się nie poprawiał. Pozostał z jednym niegroźnym strzałem na bramkę" - wskazują oceniający z portalu spox.com i też przyznają "5".

"Doświadczył pierwszej połowy do zapomnienia. Dziesięć kontaktów z piłką, pozostawał niezaangażowany w grę zespołu. W drugiej połowie niewiele się nie zmieniło. Jeden z jego najgorszych występów w koszulce Bayernu" - ocenia niemiecki oddział telewizji Sky i również wlepia Polakowi "5". "Jest napastnikiem klasy światowej, a był fantomem w pierwszej połowie. W drugiej długo nie prezentował zupełnie nic" - uzasadnia kolejną "5" kreisbote.de.

Koniec niebywałej serii Roberta Lewandowskiego. Niemal trzy lata

Ogromna krytyka Lewandowskiego. "Był nieszczęśliwy, sfrustrowany"

Nieco wyżej, bo na "4" ocenił go portal sportbuzzer.de. "W fazie grupowej miał udział przy jedenastu bramkach - dziewięć strzelił sam, przy dwóch asystował. W 50. meczu wyjazdowym w Lidze Mistrzów najlepszy piłkarz świata według FIFA dostawał piłki ledwie możliwe do użycia. Był nieszczęśliwy, sfrustrowany" - opisują dziennikarze. "Po tym, jak wykonał swoje zadanie, strzelając dwukrotnie przy porażce z Bochum, z całym szacunkiem, ale tym razem zrobił niewiele. Środkowi obrońcy Salzburga Oumar Solet i Maximillian Woeber mieli go pod kontrolą" - pisze portal telewizji Sport1, który też przyznał Polakowi "4".

Inaczej ocenił Lewandowskiego także portal 90min.de, który w skali 1-10 przyznał piłkarzowi "3". "Gdzie był Robert Lewandowski? W środę można tak było pytać przed długi czas. Polak oddał strzał dopiero po 60 minutach i była to niegroźna główka. Był wycofany przez praktycznie cały mecz. Przy wyrównującym golu Kingsleya Comana miał jeszcze decydującą rolę przy odciągnięciu Rasmusa Kristensena i daniu Francuzowi potrzebnej swobody. Poza tym nie było u niego jednak niczego" - twierdzą dziennikarze.

Jak to nie wpadło? Kuriozalna sytuacja w meczu Salzburg - Bayern [WIDEO]

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na wtorek, 8 marca w Monachium o godzinie 21:00. Ostatni raz, gdy Bayern odpadł z rozgrywek na tym etapie to sezon 2018/2019 i porażka w dwumeczu z Liverpoolem.