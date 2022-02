Pozamiatane już przed rewanżem? Dwa gole w hicie 1/8 finału w Mediolanie

Była 75. minuta meczu w Mediolanie, gdy rzut rożny dla gości wykonywał Andrew Robertson. Szkot doskonale dośrodkował w pole karne, a w nim najprzytomniej zachował się Roberto Firmino, który uderzeniem głową zdobył bramkę dla Liverpoolu. Bramkę, która odmieniła widowisko na San Siro.

Chociaż Liverpool w drugiej połowie długo nie był zespołem lepszym, to osiem minut później prowadził już 2:0. Z rzutu wolnego w pole karne Interu dośrodkował Trent Alexander-Arnold, a po zamieszaniu ta spadła na nogę Mohameda Salaha. Egipcjanin uderzył bez zastanowienia, czym dał Liverpoolowi dużą przewagę przed rewanżem na Anfield Road.

Liverpool pokonał Inter Mediolan

Mecz od pierwszych minut stał na wysokim poziomie. Chociaż przed przerwą lepszym zespołem był Liverpool, to najlepszą okazję do zdobycia bramki wypracowali gospodarze. W 16. minucie z lewej strony w pole karne podał Ivan Perisić, a piłka po uderzeniu Hakana Calhanoglu odbiła się od poprzeczki bramki Alissona.

W odpowiedzi niecelnie przewrotką strzelał Sadio Mane, a po jednym z kontrataków tylko doskonały powrót i interwencja Calhanoglu uratowały Inter przed utratą gola. Uratowały, bo gdyby nie on, to w sytuacji sam na sam z Samirem Handanoviciem znalazłby się Salah.

W drugiej połowie to Inter długo był zespołem lepszym. Gospodarze od pierwszych minut rzucili się na rywali, stłamsili ich i tworzyli kolejne zagrożenia pod bramką Alissona. Najbliżej zdobycia bramki zespół Simona Inzaghiego był w 53. minucie.

To wtedy z prawej na lewą stronę kapitalnie podał Denzel Dumfries. Piłkę w polu karnym przyjął Perisić i chociaż miał mnóstwo miejsca, to nie zdecydował się na strzał. Chorwat postanowił zagrać jeszcze do Lautaro Martineza, ale zrobił to na tyle źle, że Argentyńczyk nie miał szansy dopaść do piłki.

Chociaż Juergen Klopp przeprowadził potrójną zmianę, to obraz meczu nie ulegał zmianie. Inter przeważał i zdobył nawet bramkę, jednak ta nie została uznana, bo bośniacki napastnik był na spalonym.

Kiedy wydawało się, że gol dla Interu jest kwestią czasu, ciosy zadał Liverpool, który perfekcyjnie rozegrał dwa stałe fragmenty gry i jest w doskonałej sytuacji przed rewanżem. Ten zostanie rozegrany 8 marca.