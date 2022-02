Szok i niedowierzanie! Tak Bayern stracił gola w 1/8 finału Ligi Mistrzów [WIDEO]

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Trwa pierwsza połowa meczu pomiędzy RB Salzburg a Bayernem Monachium. Spotkanie rozpoczęło się od sporego wstrząsu, za który trzeba uznać gol dla Austriaków.

Bayern przegrywa z RB Salzburg. Co za kontra

Spotkanie zaczęło się lepiej dla Bayernu, bo już w 10. minucie wynik spotkania mógł otworzyć Serge Gnabry. W pierwszych minutach RB Salzburg było skoncentrowane na defensywie oraz wyprowadzeniu szybkich kontr, które są ich najmocniejszą bronią.

Potwierdzeniem tego była akcja z 21. minuty, kiedy to po stracie Bayernu gospodarze przedostali się pod bramkę Urlicha w zaledwie kilka sekund. Adeyemi dostał piłkę na prawej stronie, zszedł do środka i podał piłkę do Chikwubuike Adamu. Ten pięknym strzałem pokonał bramkarza Bayernu.

Gol dla Salzburga niewiele zmienił w grze Bayernu Monachium. Na razie niezwykle dyskretny występ zaliczają liderzy zespołu, czy Robert Lewandowski oraz Thomas Mueller. Po pierwszej części gry Bayern przegrywa 0:1 z RB Salzburg. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.