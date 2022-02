Robert Lewandowski może pobić rekord Ligi Mistrzów. Formalność

Przed Robertem Lewandowskim kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium w 1/8 finału tych rozgrywek zmierzy się z ekipą Red Bull Salzburg. Pierwszy mecz tej rywalizacji odbędzie się w Austrii. I to stwarza Robertowi Lewandowskiemu szansę na pobicie kolejnego rekordu.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Władze PSG odwiedziły sędziego w przerwie meczu z Realem. A UEFA? Nic

Lewandowski pobije rekord Ligi Mistrzów. Nie musi nawet strzelić gola

Dla kapitana reprezentacji Polski będzie do jubileuszowe, 50. spotkanie wyjazdowe w tych rozgrywkach. Na obcych stadionach Lewandowski strzelił do tej pory 37 goli w 49 spotkaniach. Jeśli wystąpi w meczu z Salzburgiem, to nawet jeśli nie trafi do siatki, zostanie najskuteczniejszym piłkarzem w pierwszych 50 meczach wyjazdowych w historii Ligi Mistrzów. Do tej pory najwięcej goli w swoich pierwszych 50 spotkaniach na wyjeździe zdobył Leo Messi. Ma on na koncie 34 trafienia. Lewandowski aby pobić ten rekord musi więc jedynie wyjść na boisko i pobije wynik Argentyńczyka o trzy gole.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Znacznie trudniej będzie mu pobić rekord w liczbie zdobytych goli w tych rozgrywkach. Najskuteczniejszym piłkarzem Ligi Mistrzów w historii jest Cristiano Ronaldo. Strzelił on 140 goli. Drugi jest Leo Messi, który trafił do siatki 125 razy. Lewandowski jest daleko za nimi z dorobkiem 82 bramek.

Cały świat patrzył, jak zachowa się Kylian Mbappe. A on okazał się mistrzem

Lewandowski za to znacznie lepiej radzi sobie w tym sezonie. Strzelił już 9 bramek w tej edycji. Sześć trafień zanotował Ronaldo, a pięć Leo Messi. Lewandowski nie jest jednak liderem klasyfikacji strzelców. Najwięcej goli strzelił do tej pory Sebastien Haller, który ma na koncie 10 trafień.