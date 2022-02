Zero, zero, zero, zero, zero. Gwiazda Realu Madryt zniknęła z PSG. "Ciemna strona"

Piłkarze Realu Madryt we wtorkowy wieczór zawiedli swoich kibiców. Po bardzo słabej grze przegrali 0:1 na wyjeździe z PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów po trafieniu Kyliana Mbappe w czwartej minucie doliczonego czasu gry. W całym meczu nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę. Ich porażka powinna być wyższa, ale gospodarze nie wykorzystali kilku znakomitych sytuacji - m.in. Leo Messi po raz piąty w karierze zmarnował rzut karny w Champions League.

Kompletne zero Asensio

Wicemistrzowie Hiszpanii fatalnie zaprezentowali się w ofensywie. Najlepiej świadczą o tym liczby skrzydłowego Marco Asensio, który grał 72 minuty i został zmieniony przez Rodrygo. 0 - to jego liczba celnych strzałów, udanych dryblingów, dośrodkowań i wywalczonych fauli. W dodatku wygrał tylko jeden z siedmiu pojedynków i miał dwanaście strat.

- Ciemna strona Realu jest taka, że nie było zagrożenia w ofensywie. Karim Benzema i Marco Asensio mieli mały udział w grze. Brakowało im kreatywności. Sam Rodrygo w 19 minut zrobił więcej udanych dryblingów niż Asensio przez 71 minut - pisze "AS". W pomeczowych ocenach Asensio nie dostał żadnego pika! (w skali od jednego do trzech).

Żadnej gwiazdki (też w skali od jednej do trzech) Asensio nie otrzymał od hiszpańskiego dziennika "Marca". Dziennikarze piszą, że nie dał kompletnie nic drużynie i zawiódł po wcześniejszych niezłych spotkaniach w lidze.

Prestiżowy francuski dziennik "L’Equipe"dał Asensio drugą najgorszą notę w drużynie - "3". Niżej otrzymał tylko Daniel Carvajal - "2".

Z kolei portal "Eldesmarque" dał Asensio, wraz z Luką Modriciem ocenę "3". Gorszą notę otrzymał tylko Carvajal - "1". - W pierwszej połowie nie grał dobrze. Miał niewiele mądrych decyzji. Jeśli jednak jest coś do uratowania z jego pierwszych 45 minut, to jego poświęcenie w obronie. W drugiej połowie był jeszcze gorszy, a Carlo Ancelotti zmienił go - piszą dziennikarze. - Nieobecny - pisze jednym słowem o występie Asensio "Lagalerna" i daje mu notę "2".

- Wezwany do wyjściowej jedenastki po przyzwoitych meczach ligowych, Asensio po raz kolejny nie spełnił oczekiwań. Podczas gdy Mbappe, Di María i spółka błyszczeli w ofensywie, Marco nie miał znaczącej akcji ofensywnej - dodaje portal "Realtotal". Asensio w tym sezonie zagrał w 27 spotkaniach. Zdobył osiem bramek i miał zaledwie jedną asystę.

W drugim wtorkowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów Manchester City rozgromił na wyjeździe Sporting Lizbona 5:0. Rewanżowe spotkanie odbędą się za trzy tygodnie.

W środę, 16 lutego dwa kolejne pojedynki: Inter Mediolan - Liverpool oraz Red Bull Salzburg - Bayern Monachium. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.