UEFA uczy się na błędach. Już wypróbowała nowe zasady losowania Ligi Mistrzów

Czy UEFA uczy się na błędach? W poniedziałek odbyło się losowanie żeńskiej fazy pucharowej Ligi Mistrzów, odpowiednio ćwierćfinałów i półfinałów.

Manchester United trafił Paris Saint-Germain, Juventus na Olympique Lyon, Arsenal na VfL Wolfsburg, a Real Madryt na FC Barcelonę. Tym razem wpadki nie było jak w przypadku męskich rozgrywek, gdzie trzeba było losowanie powtórzyć. Niektórym jednak umknął fakt, że UEFA zmieniła tym razem zasady.

UEFA była blisko kolejnej wpadki podczas losowania LM kobiet. Zmiana zasad pomogła

- Zepsuli też losowanie Ligi Mistrzów kobiet?! - napisał dziennikarz Michael Cox z serwisu The Athletic na Twitterze. W kolejnym wpisie dodał: - No dobrze, jakoś wyszli z tego i powiedzieli: "Takie losowanie nie mogło się zdarzyć, więc zamiast tego dołożymy tę kulkę do trzeciego meczu", co nie wydaje się idealne. Jednak jesteś wtedy pewien, że wrzucenie właściwej kulki do odpowiedniego koszyka, pozwoli uniknąć błędu. W sumie wspaniały tydzień losowań UEFA.

Angielski dziennikarz w ten sposób odniósł się do wylosowania VfL Wolfsburg, który pierwotnie byłby sparowany z Juventusem Turyn. Ponieważ obie drużyny spotkały się w grupie, to nie mogły grać ze sobą w ćwierćfinale. I tu zaszła zmiana w stosunku do losowania męskiego. W losowaniu Ligi Mistrzów panów kulka z Wolfsburgiem wróciłaby do puli losowania. Tym razem UEFA postanowiła, że "zły" wybór automatycznie została przesunięta do kolejnej pary - w tym wypadku trzeciej. Wolfsburg trafił na Arsenal.

Tak wyglądało losowanie LM kobiet:

W losowaniu Ligi Mistrzów panów to właśnie zbyt późne odłożenie kulki z nieregulaminowym wyborem do całej puli zdecydował o powtórce losowania.

Ćwierćfinały kobiecej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 22/23 i 30/31 marca 2022 roku, a mecze półfinałowe odbędą się 23/24 kwietnia oraz 30 kwietnia i 1 maja. Z kolei finał został zaplanowany w Turynie na stadionie Juventusu.

Tak wyglądają pary półfinałowe LM kobiet:

Real Madryt / Barcelona vs Arsenal / Wolfsburg

Juventus / Lyon vs Bayern Monachium / Paris Saint-Germain

Przypomnijmy, że podczas losowania par 1/8 finału męskich rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów doszło do wielkiej wpadki. Najpierw wylosowano, że rywalem Villarreal będzie Manchester United. Do takiej rywalizacji nie mogło jednak dojść, bo obie drużyny grały ze sobą w grupie. Wylosowano więc jeszcze raz. Tym razem wyciągnięto Manchester City. Potem podczas losowania rywala dla Atletico nie dołożono kulki z Manchesterem United, bo uznano, że zespół został wylosowany chwilę wcześniej. Atletico zostało więc pozbawione możliwości gry z jednym z rywali, z którym według zasad mogłoby rywalizować. Mistrzowie Hiszpanii trafili na Bayern, a Manchester United trafił na PSG.

Całą wpadkę UEFA wytłumaczył wówczas szef UEFA, Aleksander Ceferin. - Jest nieco za wcześnie, by rozmawiać o konsekwencjach pomyłki, ale będziemy to robić, bo to wina UEFA. To było oprogramowanie, ale trzeba przyznać, że to my byliśmy w tym miejscu. Nie możemy zależeć w takim stopniu od technologii - powiedział.

I dodał: - Bardzo trudno przeprowadzić losowanie w odpowiednim czasie bez technologii, ale powinniśmy być od niej mniej zależni. Niedługo przekażemy informacje o podjętych środkach. Oczywiście przykro nam, że do tego doszło. Przepraszamy wszystkich, ale pomyłki się zdarzają. To nie była pomyłka człowieka, a pomyłka technologiczna, która może zdarzyć się wszędzie.