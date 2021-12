Skandal podczas losowania LM. Prezydent UEFA ujawnia: To nie pomyłka człowieka

Podczas losowania par 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów doszło do wielkiej wpadki. Najpierw wylosowano, że rywalem Villarreal będzie Manchester United. Do takiej rywalizacji nie mogło jednak dojść, bo obie drużyny grały ze sobą w grupie. Wylosowano więc jeszcze raz. Tym razem wyciągnięto Manchester City. Potem podczas losowania rywala dla Atletico nie dołożono kulki z Manchesterem United, bo uznano, że zespół został wylosowany chwilę wcześniej. Atletico zostało więc pozbawione możliwości gry z jednym z rywali, z którym według zasad mogłoby rywalizować. Mistrzowie Hiszpanii trafili na Bayern, a Manchester United trafił na PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski grał w tym klubie, miałby co najmniej jedną Złotą Piłkę"

UEFA podjęła decyzję o powtórzeniu losowania. Atletico trafiło właśnie na Manchester United. Jeszcze gorzej na powtórce losowania wyszedł Real Madryt - zamiast na Benfikę Lizbona, wicemistrzowie Hiszpanii trafią na PSG. Władze "Królewskich" były mocno niezadowolone z decyzji o powtórzeniu losowania i wystosował oficjalną skargę. Gdy poznali rywala, władze klubu zrezygnowały z zamiaru składania kolejnej skargi czy wniosku w sprawie powtórzonego losowania.

Ceferin: To nie była pomyłka człowieka

Kilka dni po pechowym losowaniu, Aleksander Ceferin postanowił się z niego wytłumaczyć. - Wytłumaczyliśmy tę sytuację Komitetowi Wykonawczemu. Teraz mogę zrobić to też publicznie. Dostaliśmy informację, że pojawił się błąd z oprogramowaniem od zewnętrznego dostawcy, zwołaliśmy od razu spotkanie. Nie było mnie na miejscu, ale wziąłem w nim udział telefonicznie. Dołączyli audytorze Ernst & Young oraz przedstawiciele dostawcy. Oba podmioty zaproponowały powtórzenie losowania i stwierdziły, że nie są w stanie stwierdzić z całkowitą pewnością, kiedy nastąpił błąd. Powiedziałem na zebraniu Komitetu, że pomyłka staje się błędem tylko wtedy, gdy nie chcesz jej naprawić. Naszą decyzją było pozostanie jak najbardziej transparentnymi i pokazanie, że szanujemy wszelkie reguły - podkreślił prezydent UEFA.

Juergen Klopp o wpadce w trakcie losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów

Na tym jednak temat pomyłki w losowaniu może się nie skończyć. - Jest nieco za wcześnie, by rozmawiać o konsekwencjach pomyłki, ale będziemy to robić, bo to wina UEFA. To było oprogramowanie, ale trzeba przyznać, że to my byliśmy w tym miejscu. Nie możemy zależeć w takim stopniu od technologii. Bardzo trudno przeprowadzić losowanie w odpowiednim czasie bez technologii, ale powinniśmy być od niej mniej zależni. Niedługo przekażemy informacje o podjętych środkach. Oczywiście przykro nam, że do tego doszło. Przepraszamy wszystkich, ale pomyłki się zdarzają. To nie była pomyłka człowieka, a pomyłka technologiczna, która może zdarzyć się wszędzie - zakończył prezydent europejskiej federacji.