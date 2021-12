Znamy terminarz 1/8 finału LM. Lewandowski może pojawić się w otwartej TV

Organizatorzy losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów w południe, w pierwotnym losowaniu, popełnili łącznie cztery błędy, przez które musiało ono zostać unieważnione. Chociażby Liverpool trafił do tego samego koszyka, co Atletico Madryt, mimo że wcześniej grali w tej samej grupie. W pierwszym losowaniu Bayern Monachium trafił na drużynę prowadzoną przez Diego Simeone, natomiast w drugim wylosowali teoretycznie łatwiejszego przeciwnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Znamy terminarz meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie Bayernu może pojawić się w otwartej telewizji

UEFA opublikowała oficjalny terminarz z rozpiską spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów. Faza pucharowa rozpocznie się 15 lutego przyszłego roku meczami PSG z Realem Madryt oraz Sportingu Lizbona z Manchesterem City. Dzień później, czyli w środę 16 lutego Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Red Bullem Salzburg, natomiast Inter Mediolan podejmie Liverpool. Taka rozpiska może szczególnie cieszyć polskich kibiców.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

To oznacza, że istnieje szansa na to, że mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego będzie dostępny do obejrzenia w otwartej telewizji, na antenie Telewizji Polskiej. Na ten moment TVP Sport nie poinformowało o tym, jakie mecze będzie transmitować zarówno 15, jak i 16 lutego. Z kolei w marcu publiczny nadawca może się zdecydować na spotkanie Realu Madryt z PSG (9 marca) czy Chelsea z Lille (16 marca).

Terminarz meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów:

15 lutego:

Paris Saint-Germain - Real Madryt (rewanż 9 marca),

Sporting - Manchester City (rewanż 9 marca),

16 lutego:

Red Bull Salzburg - Bayern Monachium (rewanż 8 marca),

Inter Mediolan - Liverpool (rewanż 8 marca),

22 lutego:

Chelsea - Lille (rewanż 16 marca),

Villarreal - Juventus (rewanż 16 marca),

23 lutego:

Atletico Madryt - Manchester United (rewanż 15 marca),

Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam (rewanż 15 marca).

W otwartej telewizji mogą być transmitowane mecze: