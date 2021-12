Komentarze po wpadce UEFA przy losowaniu LM. "To strzał w środek czoła. Lekki przypał"

Miały być hity takie jak PSG z Manchesterem United, Atletico Madryt z Bayernem Monachium czy Inter Mediolan z Ajaksem Amsterdam. Tymczasem wyniki poniedziałkowego losowania z godziny 12:00 są oficjalnie anulowane. Jeszcze tego samego dnia poznamy nowe pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. Najpierw wylosowano, że rywalem Villarreal będzie Manchester United. Do takiej rywalizacji nie mogło jednak dojść, bo obie drużyny grały ze sobą w grupie. Wylosowano więc jeszcze raz. Tym razem wyciągnięto Manchester City.

Wpadka UEFA. Będzie nowe losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów

"Czekam, czy ktoś kupił bilety lotnicze i teraz się zdziwi powtarzanym losowaniem Champions League" - napisał jeszcze przed oficjalną decyzją Dominik Piechota, dziennikarz Newonce Sport. Dziennikarze od razu zwrócili uwagę na pomyłkę władz UEFA i jak informował Fabrizio Romano, kluby uwzględnione w losowaniu były w bezpośrednim kontakcie z władzami federacji. Informacje te potwierdziło również w swoich mediach społecznościowych Atletico Madryt.

Dwie pomyłki UEFA wzbudziły wiele kontrowersji. Powtórzenie losowania to również niecodzienna kwestia. "Liga Mistrzów będzie losowana na nowo. Nie jest to najlepsze kilka dni dla władz sportowych" - słusznie zauważył Gary Lineker, legenda angielskiej piłki. "To nie jest wizerunkowy strzał stopę tylko w sam środek czoła" - dodaje w podobnym tonie Marcin Gazda, dziennikarz

"Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny za przebieg losowania. Skończyłeś robotę, wyniki obiegły media, powstały pierwsze analizy i powstają kolejne. A tu myk, pomyliłeś kulki i trzeba powtórzyć proces, którego transparentność jest kluczową rzeczą dla organizacji. Lekki przypał" - dodaje Kamil Rogólski. Szczególnie, że dotychczasowe losowania mogły się spodobać wielu kibicom, co znacznie podnosiło zainteresowanie rozgrywkami. Wypowiedział się na ten temat Piotr Dumanowski. "Szkoda, jarałem się perspektywą meczu Interu z Ajaxem. Holendrzy bardzo mocni, ale byłby to piękny dwumecz. A tak pewnie Nerazzurri wylosują kogoś z Premier League. Niepoważne to jest bardzo" - czytamy z kolei na Twitterze komentatora Eleven Sports.

Kolejne losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w poniedziałek 13 grudnia o godz. 15:00. Przypomnijmy, że biorą w nim udział następujące kluby: Liverpool, Manchester United, Manchester City, Juventus, Bayern Monachium, Real Madryt, Ajax Amsterdam, LOSC Lille - drużyny rozstawione i kluby nierozstawione, czyli: Paris Saint-Germain, Chelsea, Sporting Lizbona, Villarreal, RB Salzburg, Atletico Madryt, Inter Mediolan, Benfica Lizbona.