Będzie powtórka losowania Ligi Mistrzów! Kuriozalna wpadka UEFA

W poniedziałkowe południe wylosowano pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. W najciekawszych meczach Atletico Madryt zagra z Bayernem Monachium, a PSG z Manchesterem United. Do tych hitowych spotkań jednak nie dojdzie za sprawą kuriozalnej wpadki UEFA.

Fatalna pomyłka podczas losowania par 1/8 finału LM

W trakcie losowania doszło jednak do bardzo poważnej pomyłki, która rzutowała na cały proces doboru rywali. Najpierw wylosowano, że rywalem Villarreal będzie Manchester United. Do takiej rywalizacji nie mogło jednak dojść, bo obie drużyny grały ze sobą w grupie. Wylosowano więc jeszcze raz. Tym razem wyciągnięto Manchester City. Potem podczas losowania rywala dla Atletico nie dołożono kulki z Manchesterem United, bo uznano, że została wylosowana chwilę wcześniej. Według wielu osób doszło w ten sposób do wypaczenia losowania, gdyż Atletico zostało pozbawione możliwości gry z jednym z rywali, z którym według zasad awansu mogłoby rywalizować. Ostatecznie mistrzowie Hiszpanii trafili na Bayern, a Manchester United trafił na PSG.

Cała sprawa została wyłapana przez władze Atletico, które żądają wyjaśnień od UEFA. "Atletico Madryt rozmawia z UEFA o losowaniu LM. UEFA dyskutuje obecnie, czy losowanie zostanie powtórzone. Ostateczna decyzja w ciągu godziny" - napisał dziennikarz ESPN Alex Shawn

Zgodnie z informacją UEFA losowanie zostanie powtórzone o godzinie 15:00!

Tak wyglądały wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Benfica Lizbona - Real Madryt

Villareal - Manchester City

Atletico Madryt - Bayern Monachium

FC Salzburg - Liverpool FC

Inter Mediolan - Ajax Amsterdam

Sporting Lizbona - Juventus

Chelsea - OSC Lille

PSG - Manchester United

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in. Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj.