Losowanie Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA]

Ostateczną listę drużyn, które wywalczyły sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy Ligi Konferencji Europy, poznaliśmy w ostatni czwartek. Wtedy szóstą kolejkę LM zakończyła wygrana Villarrealu z Atalantą Bergamo (3:2) i rozegrano wszystkie pozostałe mecze fazy grupowej dwóch kolejnych rozgrywek europejskich. Znamy więc już wszystkie zespoły rozstawione i nierozstawione. Jak wygląda losowanie?

Liga Mistrzów. Znamy wszystkie drużyny 1/8 finału rozgrywek. Kto zapewnił sobie rozstawienie?

W 1/8 finału Ligi Mistrzów pojawią się Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, LOSC Lille, Bayern Monachium, Ajax Amsterdam, Real Madryt, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbona, Juventus, Inter Mediolan, Benfica Lizbona, Atletico Madryt, LOSC Lille, RB Salzburg i Villarreal. Pierwsze osiem zespołów to drużyny, które awansowały z pierwszego miejsca w swojej grupie. To sprawia, że otrzymują miano tzw. drużyn rozstawionych. To im wylosowana zostanie jedna z pozostałych ośmiu drużyn, które zajęły pozycję wicelidera grup.

Według statystyków już w 1/8 finału LM możemy się spodziewać meczu na miarę finału. Wylosowanie Chelsea przez Real Madryt wynosi ponad 31 proc. (najwyższy wynik). Nieco mniejsze szanse, bo 25 proc. na dobór zwycięzcy LM z poprzedniego sezonu ma LOSC Lille.

Liga Europy i Liga Konferencji Europy. Zaskakujące zestawienia w 1/16 finału

Liga Europy różni się nieco od Ligi Mistrzów. W tym turnieju tylko zwycięzcy grup mają zapewniony występ w 1/8 finału rozgrywek. Wiceliderzy grup trafią natomiast do 1/16 finału, gdzie o awans będą walczyć z drużynami z 3. miejsc w grupach Ligi Mistrzów. W tym roku są to m.in. FC Barcelona, Borussia Dortmund czy RB Lipsk. Zwycięzcy tych spotkań przejdą dalej, gdzie czekać będą:

Olympique Lyon

AS Monaco

Spartak Moskwa

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Crvena zvezda

Bayer Leverkusen

West Ham United

Niemal identycznie jak w przypadku Ligi Europy, wygląda sytuacja w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Z tą różnicą, że do tego etapu rozgrywek trafiają drużyny z trzeciego miejsca w fazie grupowej Ligi Europy. Schemat jest natomiast taki sam. Wygrani dostają się do 1/8 finału LKE i zostaną przypisani do jednego ze zwycięzców fazy grupowej:

LASK Linz

KAA Gent

AS Roma

AZ Alkmaar

Feyenoord

FC Kopenhaga

Stade Rennes

FC Basel

Losowanie. Kiedy poznamy pary Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy?

Zgodnie z planem losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w poniedziałek (13 grudnia) o godzinie 12:00. Tego samego dnia poznamy również pary 1/16 finału Ligi Europy - losowanie ruszy o godz. 13:00 oraz Ligi Konferencji Europy - losowanie o godz. 14:00. Wszystkie wydarzenia będą dostępne na antenie Polsat Sport Premium 1 i w serwisie polsatbox.go. Relacja na żywo z wyników będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

