Poznaliśmy 16. drużynę w fazie pucharowej LM! Szykuje się hit w 1/8 finału

Kilkadziesiąt minut przed meczem Atalanty Bergamo z Villarrealem pojawiły się informacje, że spotkanie zostanie rozpoczęte z 20-minutowym opóźnieniem. Dopiero 22 minuty po planowanym rozpoczęciu spotkania sędziowie i UEFA podjęli decyzję. "Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, sędzia wraz z delegatem UEFA zdecydowali o przełożeniu meczu pomiędzy Atalantą a Villarrealem" - czytaliśmy w oświadczeniu. Nowy termin spotkania wyznaczono na czwartek (9 grudnia) o godz. 19:00.

Atalanta Bergamo żegna się z Ligą Mistrzów. Villarreal pokonuje Włochów w kluczowym meczu

Atalanta Bergamo była w zdecydowanie trudniejszej sytuacji. Włosi podchodzili do meczu z 3. miejsca w tabeli i aby awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów, musieli wygrać to spotkanie. Villarreal natomiast zajmował 2. miejsce z jednym punktem przewagi nad swoimi rywalami. Awans do kolejnego etapu gwarantował mu więc już remis.

Poprzednie spotkanie z Villarrealem zakończyło się wynikiem 2:2. Cztery bramki w pierwszym meczu zwiastowały więc grad goli także w rewanżu. Szczególnie, gdy w grę wchodził awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Kibice zebrani na stadionie w Bergamo nie mogą narzekać na brak emocji. Villarreal już w 3. minucie objęła prowadzenie, co zmusiło Atalantę do odrabiania strat. Przełożyło się to na osiem sytuacji bramkowych gospodarzy. Żadna nie została jednak zamieniona na bramkę.

W końcu w 42. minucie na 2:0 podwyższył Etienne Capoue. Po zmianie stron drugiego gola w tym meczu strzelił Arnaut Danjuma i na tablicy wyników było 3:0. Atalanta Bergamo nie poddawała się. W drugiej połowie wykreowała 10 sytuacji bramkowych. Piłkarzom Gian Piero Gasperiniego udało się nawiązać kontakt. Najpierw w 71. minucie strzelił Rusłan Malinowski, dziewięć minut później na 3:2 strzelił Duvan Zapata.

W tym meczu nie padło więcej bramek. Wygrana 3:2 zapewniła Villarrealowi awans z drugiego miejsca. Wcześniej przejście do kolejnego etapu z pozycji lidera zapewnił sobie Manchester United. Atalanta spadła natomiast do Ligi Europy, gdzie rozpocznie grę od 1/16 finału rozgrywek. Jak wygląda końcowa tabela?

Manchester United - 11 pkt Villarreal - 10 pkt Atalanta Bergamo - 6 pkt Young Boys Berno - 5 pkt

Finalnie w 1/8 finału Ligi Mistrzów rozstawione będą: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, LOSC Lille, Bayern Monachium, Ajax Amsterdam, Real Madryt. Nierozstawione będą Paris Saint-Germain, Sporting Lizbona, Juventus, Inter Mediolan, Benfica Lizbona, Atletico Madryt, LOSC Lille, RB Salzburg i właśnie Villarreal.

Statystycy obliczyli potencjalne szanse na wyniki losowania par w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zgodnie z wynikami Villarreal ma największe szanse na rywalizację z Liverpoolem lub Juventusem (18,7 proc.). Następny w kolejce (18,4 proc.) jest Manchester City. Warto podkreślić, że jeżeli wyliczenia się sprawdzą, w 1/8 finału czeka nas mecz na miarę finału. Wylosowanie Chelsea przez Real Madryt wynosi ponad 31 proc. (najwyższy wynik). Nieco mniejsze szanse, bo 25 proc. na dobór zwycięzcy LM z poprzedniego sezonu ma LOSC Lille.