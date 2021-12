Gwiazda Barcelony pod ostrzałem. "Jakby miał 50 kg ziemniaków na plecach"

- To mecz na miarę finału - mówił przed środowym meczem w Lidze Mistrzów trener FC Barcelony, Xavi Hernandez. Jego zespół przegrał z Bayernem Monachium 0:3, co oznacza, że nie zagra już w tym sezonie w LM. Barcelona spadła do Ligi Europy. Po ostatnim gwizdku sędziego w szatni panowała grobowa atmosfera. Przez pierwsze 30 sekund Xavi nie był w stanie niczego powiedzieć, po czym wygłosił długą przemowę, w której zaatakował część piłkarzy, twierdząc, że "niektórzy z was nie rozumieją, co oznacza gra dla Barcy".

Hiszpańscy dziennikarze informują natomiast, że w najbliższych miesiącach z klubem mogą pożegnać się trzej zawodnicy: Marc Andre Ter-Stegen, Sergino Dest i Frenkie De Jong. W ostatnich tygodniach wielu ekspertów kwestionuje występu pomocnika. I to nie tylko w FC Barcelonie, bo w reprezentacji Holandii także. Ostatni występ De Jonga w Lidze Mistrzów skomentowali Dirk Kuyt i Ron Vlaar.

- Frenkie De Jong gra obecnie w piłkę, jakby miał na plecach 50 kilogramów ziemniaków. Wiadomo, co może wnieść do zespołu, ale w tym przypadku... po prostu tego nie widać. Myślę, że nie jest obecnie we właściwym miejscu - powiedział Ron Vlaar, były obrońca m.in. Aston Villi czy AZ Alkmar.

W obronie De Jonga stanął Dirk Kuyt, przed laty napastnik Liverpoolu. - Przeciwko Bayernowi Monachium ani przez chwilę nie patrzył, czy jest okazja do oddania strzału. On jest i pozostaje fantastycznym piłkarzem, który należy do absolutnego topu Europy. To zaczyna się od odwagi, a jeśli ktoś ma odwagę w swojej grze, to właśnie Frenkie de Jong - skomentował Kuyt.

Po doniesieniach hiszpańskich mediów pojawia się jedynie pytanie: czy FC Barcelona zatrzyma De Jonga na kolejne lata? - Przeniesienie do innego klubu? Myślę, że Frenkie inaczej grałby w piłkę w takim zespole jak Bayern - zauważył Vlaar.

Formalnie Frenkie De Jong pozostaje piłkarzem FC Barcelony do końca czerwca 2026 roku. Do klubu dołączył przed dwoma laty z Ajaksu Amsterdam. W sumie w hiszpańskim klubie rozegrał 111 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował 14 asyst.