Thomas Mueller bezlitosny dla piłkarzy Barcelony. W punkt

Kibice Dumy Katalonii z pewnością nie tak wyobrażali sobie przebieg fazy grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W sześciu meczach Barca zdobyła siedem punktów i strzeliła zaledwie dwa gole, przez co na wiosnę zagrają w Lidze Europy. Środowa porażka z mistrzami Niemiec była tylko dowodem na to, że sprawy na Camp Nou mają się bardzo źle.

Thomas Mueller wskazuje problemy Barcy

Pierwszą bramkę dla Bawarczyków strzelił Thomas Mueller, który po końcowym gwizdku wystosował komentarz na temat aktualnie panującej w FC Barcelonie sytuacji. Jego zdaniem zawodnicy nie są odpowiednio przygotowani do gry na tak wysokim poziomie.

- Z ekonomicznego punktu widzenia sprawy nie wyglądają wspaniale. Oni wszyscy są super zawodnikami, jeśli chodzi o poziom techniczny i taktyczny. Nie nadążają jednak pod względem intensywności, jaka obecnie panuje w futbolu na najwyższym poziomie. Skorzystaliśmy na tym - powiedział.

Mueller nie uwierzył w układ tabeli

32-latek przyznał jednocześnie, że trudno było mu uwierzyć w to, że sytuacja w grupie ułoży się w taki sposób, że Barca na wiosnę nie będzie grać w Lidze Mistrzów. - Nie spodziewałem się, że tak to się skończy w naszej grupie - podsumował swoją wypowiedź.

Thomas Mueller w środowy wieczór strzelił swoją 50. bramkę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. - Następny gol z Barceloną? Wydaje mi się, że przeciwko Barcelonie piłki łatwiej wlatują do siatki. To był mój typowy gol, ale biorę go na klatę. 50 bramek to dobry wynik, lecz wciąż mam przed sobą wiele gry w piłkę - skomentował.

Bayern Monachium zakończył rywalizację w grupie E z kompletem 18 punktów. Drugie miejsce zajęła Benfica Lizbona z ośmioma "oczkami" na koncie. Trzecia była Barca z siedmioma punktami, zaś stawkę zamknęło Dynamo Kijów z zaledwie jednym punktem.