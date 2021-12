"Marca" jednoznacznie o Barcelonie po meczu z Bayernem Monachium. "Muszą dziękować"

Dwa zwycięstwa, dwa strzelone gole, zaledwie siedem punktów - z takim bilansem Barca zakończyła udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Porażka z mistrzami Niemiec oznacza, że na wiosnę Katalończycy zagrają w Lidze Europy. Przed rozpoczęciem rozgrywek mało kto spodziewać się takiego obrotu spraw.

Media opisują blamaż Barcy

Dziennik "Marca" dosadnie podsumował środowe rozstrzygnięcie. "Nie było cudu w Monachium czy Lizbonie. Porażka na Allianz Arenie oznacza bolesny spadek w Europie dla Katalończyków, którzy wciąż muszą dziękować za to, że strzelając dwa gole w sześciu meczach fazy grupowej, mogą kontynuować grę w Lidze Europy. Nadszedł czas, aby zdjąć maskę i zmierzyć się z rzeczywistością" - czytamy.

"AS" z kolei jeszcze bardziej zwrócił uwagę na słabości Katalończyków. "Nie było opcji, by szukać cudu w Monachium. FC Barcelona ponownie padła przed Bayernem, który odniósł zwycięstwo, nie chcąc upokorzyć rywali. Barca zrezygnowała z piłkarskiej elity, demonstrując wszystkie swoje niedociągnięcia. Bayern wygrał 3:0, grając jak zmęczony tygrys, który leniwie poluje na małą gazelę, ale robi to, czego oczekuje od niego natura. Z kolei Barca cofa się do mrocznych czasów sprzed ponad dwóch dekad" - napisali dziennikarze.

"Karykatura" i "puste słowa"

"Mundo Deportivo" zwróciło uwagę na ogrom pracy, jaki czeka Xaviego Hernandeza. "W Monachium cudu nie było. Drużyna FC Barcelona kolejny raz została pokonana przez rywala, który nie miał współczucia. Do tego Benfica wygrała z Dynamem i wyeliminowała Barcę z Ligi Mistrzów. Słowa to za mało. Barca obudziła się w innej rzeczywistości. To nie jest wystarczająco dojrzały zespół. Ma przed sobą długą drogę do rywalizacji z najlepszymi, a Xaviego czeka dużo pracy" - ocenił dziennik.

Kataloński dziennik "Sport" użył najbardziej dosadnych słów. Napisano w nim, że "klub wkroczył w nowy wymiar z dala od elity kontynentalnego futbolu", a sama Barcelona jest tak zniszczona, że "wyleczenie wszystkiego będzie wymagało wiele czasu i cierpliwości". Dodatkowo dziennikarze ocenili, że "zmieniono klub w karykaturę tego, czym była", a do tego "były puste słowa, które brzmią jak kpina".