"Trudne decyzje, m.in. pożegnanie Pique". Barcelona żegna się z LM

Czarny scenariusz dla FC Barcelony finalnie się spełnił. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza przegrał 0:3 z Bayernem Monachium, natomiast Benfica ograła 2:0 Dynamo Kijów. Tym samym Barcelona zagra po raz pierwszy w Lidze Europy od sezonu 2000/2001. Wtedy drużyna zarządzana przez Lorenzo Serrę Ferrera oraz Carlesa Rexacha zajęła trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów z Milanem, Leeds United oraz Besiktasem. W Pucharze UEFA na etapie półfinału lepszy okazał się Liverpool.

Twitter żegna FC Barcelonę po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. "Rany boskie"

"Przykro musi być grać w meczach, gdy wiesz, że chcesz i gdy rywal, za każdym razem jak tylko przyspiesza, jest w stanie generować zagrożenie pod twoją bramką. Początek meczu w wykonaniu Barçy niezły, ale gaśli z minuty na minutę, a ostatni kwadrans to pełna dominacja Bayernu" - pisze Jakub Kręcidło, dziennikarz Canal+ Sport.

"Kibiców Barcelony pocieszę, że inne europejskie rozgrywki też potrafią być piękne" - uważa Piotr Żelazny.

"2 strzelone gole przez Barcelonę w 6 meczach LM (na 45 minut przed końcem fazy grupowej). W rywalizacji z Dynamem, Benficą i Bayernem. Rany boskie" - zauważa Marcin Borzęcki, dziennikarz Viaplay.

"Od Superligi do Ligi Europy. Bardzo długą podróż przebyła w tym roku Barcelona. I zdumiewającą - chyba mało kto sądził, że klub tego formatu może nie dożyć wiosny w Lidze Mistrzów" - pisze Rafał Stec z "Gazety Wyborczej".

"Barcelona żegna się z LM. Chyba na lata. Przed Xavim dużo pracy i wiele trudnych decyzji. M.in. pożegnanie Pique" - uważa Aleksander Roj z TVP Sport.

"Przed kibicami Barcelony ciekawe czasy na swój sposób. Budowa nowej drużyny, każdy mecz ligowy będzie potencjalnym krokiem do przodu. Po czasie sam awans do LM będzie pragnieniem. Kibice Liverpoolu i Milanu wiedzą jaki to rodzaj emocji i jaka satysfakcja, gdy już zaświeci słońce" - pisze Kamil Rogólski.

"Barcelona, Sevilla, Borussia Dortmund, Porto, Atalanta/Villarreal, Lyon, Lazio, Bayer, West Ham, Leicester(?) Napoli (?). Znakomicie zapowiada się w tym sezonie Liga Europy" - wylicza Adam Sławiński z Kanału Sportowego.

"Powtórzę to, co ostatnio - największym zagrożeniem dla Laporty po takich meczach jest to, że młodzież może chcieć się zawinąć + ludzie, w których Laporta jest zakochany jak Dembele" - uważa Tomasz Ćwiąkała z TVP Sport.