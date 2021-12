Robert Lewandowski zdetronizowany! Tak wygląda klasyfikacja strzelców LM

W środę rozegranych zostało siedem spotkań szóstej kolejki fazy grupowej LM. Mecz z Barceloną miał być dla Roberta Lewandowskiego szansą, aby dogonić Sebastiena Hallera, który we wtorek strzelił gola w meczu ze Sportingiem i został samodzielnym liderem strzelców.

Lewandowski z piękną asystą, ale bez gola. Haaland pozostaje liderem klasyfikacji strzelców LM

Po środowych spotkaniach nie doszło do rewolucji w klasyfikacji strzelców. Tym razem bez gola swoje mecze zakończyli Robert Lewandowski oraz Cristiano Ronaldo. Z czołowych strzelców w tegorocznej edycji LM dorobek powiększył jedynie Leroy Sane, który popisał się pięknym strzałem z dystansu w wygranym 3:0 przez Bayern spotkaniu z FC Barceloną. Reprezentant Niemiec jest drugim najlepszym strzelcem Bawarczyków w tych rozgrywkach.

Najlepszym strzelcem fazy grupowej został więc Sebastien Haller z Ajaksu Amsterdam. Mimo że czwartek zostanie rozegrane ostatnie spotkanie LM pomiędzy Atalantą a Villarrealem, to żaden z piłkarzy tych zespołów nie jest wysoko w klasyfikacji strzelców.

Iworyjczyk to fenomen, gdyż jest to dla niego pierwszy sezon w LM, a w sześciu meczach udało mu się zdobyć 10 bramek (gol co 53. minuty). Nikomu przed nim nie udało się tego osiągnąć w tak krótkim czasie. Poprzednim rekordzistą był Haaland, który potrzebował do tego siedmiu spotkań.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów [stan na 8 grudnia 2021]: